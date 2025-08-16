Karma svela a Pebble Beach la ibrida Amaris model year 2026: autonomia oltre 600 km, 160 in elettrico

La nuova Karma Amaris MY 2027 con carrozzeria in fibra di carbonio sarà svelata nel corso del Monterey Car Week, precisamente domani 15 agosto a The Quail, A Motorsports Gathering, mentre domenica 17 agosto, sfilerà al 74° Concours d'Elegance di Pebble Beach. Si tratta di una coupé ibrida, che il costruttore definisce di lusso, con una power unit composta da due motori elettrici e da un propulsore termico a 3 cilindri sovralimentato, con funzione di generatore, che eroga una potenza di 708 CV ed una coppia massima di 1000 Nm.
Le prestazioni annunciate indicano uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in un tempo inferiore ai 3,5 secondi ed una velocità massima, limitata elettronicamente, di 265 km/h. Inoltre, grazie ad una batteria da 41,5 kWh, l'autonomia in modalità elettrica promette una percorrenza superiore ai 160 km, mentre quella combinata è di 640 km. La produzione, secondo quanto annunciato dal costruttore, inizierà nel quarto trimestre del 2026, mentre il prezzo di partenza sarà di circa 200.000 dollari.