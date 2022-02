Kia EV6 è Auto dell'Anno 2022. L'elettrica coreana ha preceduto la Renault Megane E-Tech e la “sorella” Hyundai Ioniq

GINEVRA - La Kia EV6 è Car of the Year 2022. L'elettrica coreana ha trionfato nel prestigioso premio davanti alla Renault Megane E-Tech ed all'altra corena la Hyundai Ioniq. È la prima vittoria per una vettura coreana al premio. Ai piedi del podio la Peugeot 208 che ha preceduto nell'ordine la Skoda Eniaq, la Ford Mustang Mach- E e la Cupra Born. Da sottolineare che delle sette finaliste sei erano elettriche e una sola endotermica. La grande novità è che quasi tutte le finaliste sono automobili elettriche. Un fatto nuovo e imprevedibile. Questo il risultato clamoroso che era già emerso dalla scelta delle 7 finaliste del Car of The Year 2022.

Alla classifica finale non hanno partecipato i due giurati russi che sono stati momentaneamente sospesi (con il loro consenso) dalla giuria internazionale. Ricordiamo che il premio è organizzato da nove riviste specializzate europee, fra cui AUTO per l’Italia, ed è considerato il più autorevole riconoscimento a livello europeo nell’industria automotive. Esiste dal 1964 ed è giunto ormi al 58° anno di vita. Le finaliste vengono scelte e votate da una giuria composta da 60 giornalisti specializzati di 23 diversi paesi europei (sei sono i giurati italiani).

Prima Kia ad usare la piattaforma E-GMP studiata per i veicoli esclusivamente a batteria, la EV6 è spinta da una batteria piatta e montata nel pianale, da 77,4 kWh effettivi: a seconda delle versioni offre da 229 a 325 CV, cmentre l’autonomia dichiarata si aggira intorno ai 500 km.