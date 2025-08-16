Kimera EVO38 per la prima volta alla kermesse motoristica californiana nella settimana di Ferragosto

In occasione del Monterey Car Week, la Kimera EVO38, alcune precedenti edizioni della EVO37 ed una delle versioni Martini 7, prenderanno parte agli eventi Motorlux, Santa Lucia Preserve, The Quail, Exotic on broadway, Monterey Motorsport Festival ed al concorso d'eleganza di Pebble Beach. Per la Kimera EVO38 si tratta del debutto nella kermesse californiana. Pensata per una guida coinvolgente, presenta soluzioni particolari, come l'albero di trasmissione centrale della trazione integrale completamente a vista, inserito nel cristallo del tunnel al centro dell'abitacolo; la torretta del cambio in alluminio ricavato e fresato dal pieno; il freno a mano idraulico, come sulle World Rally Car ed il ripartitore di trazione sui due assi.

Non mancano mappature di motore ed erogazione regolabili, così come le sospensioni, il controllo di trazione e l'Abs. Il telaio è stato ridisegnato completamente, con gli ammortizzatori push road e la croce della barra duomi che integra un sistema di raffreddamento del turbo. Sotto le forme muscolose che evocano la Lancia 037, l'ultima vettura a trazione posteriore a trionfare nel mondiale rally, troviamo un motore 4 cilindri da 2,2 litri con compressore volumetrico e turbo che raggiunge i 600 cavalli di potenza e presenta un sistema elettronico da 48v che aggiunge vigore ed elasticità alla spinta. L'abitacolo, invece è rifinito con pelle ed Alcantara, presenta tasti d'accensione che richiamano quelli degli elicotteri da combattimento ed una strumentazione analogica di stampo classico.