La Mille Miglia sbarca in Australia, giornata del Made in Italy tra Sydney e Canberra

L'ambasciata a Canberra, il Consolato generale e l'Istituto italiano di cultura a Sydney hanno celebrato la terza Giornata del Made in Italy con l'evento Mille Miglia timeless speed in connessione con la manifestazione Auto Italia, il più grande raduno di veicoli italiani nell'emisfero australe, a cui hanno partecipato circa 400 proprietari di auto d'epoca e sportive italiane provenienti da tutta l'Australia. L'evento, finalizzato a valorizzare la qualità tecnologica e di design del settore motoristico italiano attraverso il richiamo al valore della celebre competizione automobilistica, ha preso avvio al Club Marconi di Sydney, che ha ospitato per l'occasione una selezione di modelli rari dell'industria automobilistica italiana (Ferrari, Maserati e Alfa Romeo). Nel cuore della mattinata, una flotta di auto d'epoca e di supercar contemporanee si è misurata in un rally di regolarità, che ha avuto come traguardo la Residenza d'Italia a Canberra.

Una mostra fotografica, allestita contemporaneamente nei punti di partenza e di arrivo della corsa, ha fatto da sfondo narrativo dell'evento: venticinque pannelli hanno ripercorso la storia della Mille Miglia, dai pionieri dell'automobilismo ai paesaggi che hanno reso la gara un simbolo globale. Nel dare il benvenuto agli oltre centocinquanta ospiti intervenuti in Residenza, l'ambasciatore a Canberra Nicola Lener ha ricordato che il tema della terza edizione della Giornata del Made in Italy è la formazione e quindi il capitale umano, ancor più centrale in un'epoca come l'attuale, caratterizzata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale. Ciò vale soprattutto in un settore come l'automotive, che unisce ingegno, estetica e alta tecnologia.

L'ambasciatore ha anche richiamato la recente conclusione dei negoziati per l'Accordo di libero scambio tra Ue ed Australia, che attraverso la riduzione delle tasse australiane sulle auto europee di alta gamma consentirà di rendere queste ultime accessibili ad un più ampio pubblico. Intervenuto in videomessaggio ,Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia (proprietaria del marchio Mille Miglia), ha evidenziato l'importanza della promozione internazionale per consolidare ulteriormente il marchio ed ha preannunciato ulteriori possibili iniziative per far crescere ulteriormente la Mille Miglia in Australia.