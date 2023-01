Lamborghini, si apre la festa per i 60 del Toro nel museo rinnovato. A maggio evento show in piazza Maggiore a Bologna

SANT’AGATA BOLOGNESE - Un museo rinnovato e trasformato per lanciarsi nelle celebrazioni dei 60 anni. Con l’allestimento della mostra ‘The future began in 1963’ e l’evento di inaugurazione alla presenza del presidente e ad Stephan Winkelmann, Lamborghini apre un 2023 che vedrà la Casa del Toro festeggiare in giro per l’Italia e per il mondo il suo anniversario. L’esposizione nel museo, che ora si chiama “Automobili Lamborghini” ripercorre le fasi e i momenti più emblematici della storia di Lamborghini, con 19 vetture che raccontano l’evoluzione del marchio e dei suoi prodotti dalla fondazione ai giorni nostri, partendo dalla figura di Ferruccio Lamborghini. In uno spazio dove dominano luce e essenzialità, le supersportive diventano protagoniste di un’area piena di storia: si trova in una parte di quel primo nucleo di edifici di cui, nel 1963, il fondatore posò la prima pietra.

«Le nostre vetture sono delle icone e nasce tutto qui a Sant’Agata Bolognese, casa nostra, dove siamo radicati, dove è nata la tradizione. Qui creiamo eccellenza, lavoro e positività», ha detto Winkelmann ricordando che il 2022 «è stato chiuso in modo straordinario, con le consegne ai clienti cresciute di circa il 10%, toccando un nuovo record». E il 2023 «sarà un anno ricco di novità che si apre proprio con questo nuovo allestimento, un anno dove celebreremo i nostri primi sessanta anni all’insegna di eventi internazionali, iniziative e attività inaspettate, che sveleremo in corso d’opera».

L’evento più importante sarà in Italia e «si chiamerà ‘Giro Lamborghinì, dedicato ai nostri clienti», ha detto Winkelmann, con la conclusione domenica 28 maggio a Bologna, in piazza Maggiore, un concorso d’eleganza. «I prossimi due anni - ha aggiunto - saranno molto importanti e impegnativi, andremo a ibridizzare tutta la gamma. Quest’anno ci sarà il lancio della nuova Aventador che presenteremo alla fine di questo trimestre», poi ci saranno la Urus e la nuova Huracan.