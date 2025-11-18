Lamborghini Arena 2026 ad Imola il 9 e 10 maggio. Nell'evento anche la 2^ tappa del Super Trofeo Europa

Nelle giornate del 9 e 10 maggio 2026 l'Autodromo di Imola tornerà ad ospitare l'evento Lamborghini Arena, nel quale si svolgerà anche la seconda tappa del Lamborghini Super Trofeo Europa. Questo appuntamento rappresenta un'occasione d'incontro tra la casa del toro e la sua community globale e nel 2026 mira ad offrire un programma ancora più coinvolgente per consolidare il successo dell'edizione precedente, che aveva richiamato oltre 6.000 persone e condotto in pista quasi 400 vetture. Grazie al Lifestyle Village, un'area dedicata ai partner ed ai brand che condividono i valori di Lamborghini, i visitatori potranno immergersi totalmente nell'universo del brand.

Inoltre, avranno la possibilità di accedere a diversi livelli di esperienze; infatti, oltre all'accesso pubblico, saranno disponibili pacchetti dedicati che annoverano la partecipazione ad attività aggiuntive e contenuti esclusivi. Per partecipare è possibile acquistare i biglietti già disponibili sul sito di TicketOne. «Lamborghini Arena rappresenta la celebrazione più autentica del nostro brand, un'occasione unica per vivere l'energia e la passione che uniscono la nostra community globale - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini - dopo il successo della prima edizione, torniamo a Imola con un evento ancora più ricco, che combina lo spirito competitivo del Super Trofeo con il piacere di condividere la nostra storia, i nostri valori e la visione del futuro».