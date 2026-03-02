Lambretta, il mito della Innocenti protagonista a Bologna. 8 modelli esposti dal 14 marzo al Museo del Patrimonio industriale

Lambrette a Bologna: ingegno e passione del mito della Innocenti saranno in mostra dal 14 marzo al 12 luglio al Museo del Patrimonio industriale di Bologna, In esposizione otto modelli di grande interesse tecnico e storico, a partire dalla rara 125 carenata da Record (se ne conoscono solo due esemplari al mondo) e dal prototipo di un ciclomotore Lambretta 50. Si prosegue con la 125 D Corsa, realizzata sulla base della 125 D ma con numerose modifiche tecniche: telaio rinforzato, serbatoio centrale di maggior capacità, maggiore aerodinamicità e cambio desmodromico a 4 rapporti. Saranno presenti la 125 LD, nella versione '57, proposta al pubblico anche con l'avviamento elettrico opzionale; la 150 D, massima evoluzione delle versioni prive di carenatura con un motore robusto e dotato di raffreddamento forzato; la 150 Li Seconda Serie, regina delle vendite con il record di 74 unità prodotte ogni ora, e l'avveniristico LUI 50 CL dalle linee essenziali e moderne, frutto della collaborazione con lo Studio Bertone.

Frutto del genio dell'ingegnere aeronautico Pier Luigi Torre, la Lambretta rivoluziona, ben presto, il concetto di mobilità grazie a una struttura a tubo unico che garantisce una rigidità e una leggerezza superiori rispetto ai telai a scocca autoportante della concorrenza. La stabilità di guida è assicurata dal posizionamento centrale e ribassato del motore e dall'adozione di una sospensione anteriore a doppio braccio. La costante ricerca tecnologica porta la Innocenti a introdurre, per prima, una serie di novità sui suoi scooter: l'avviamento elettrico nel 1957, il primo freno a disco anteriore nel 1962, la miscelazione olio-benzina separata nel 1968 e l'accensione elettronica nel 1970.

La Lambretta diventa un fenomeno sociale, culturale e mediatico: è lo scooter ufficiale delle Olimpiadi di Roma del 1960, appare in numerosi film, ha celebri testimonial come Jayne Mansfield, Totò e Macario, Adriano Celentano e Giorgio Gaber, il Quartetto Cetra e Raffaella Carrà. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con collezionisti e appassionati che hanno fornito anche documentazione e testimonianze personali evidenziando il ruolo del Lambretta Club Bologna, la cui Squadra Corse negli anni Sessanta fu spesso vincente in tutte le specialità.