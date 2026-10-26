Lancia, cinque gioielli da corsa della Fondazione Macaluso ad Auto e Moto d'Epoca 2026

Dal Safari Rally in Kenya alle gare endurance, cinque Lancia da corsa della collezione della Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica saranno protagoniste di Auto e Moto d'Epoca, in programma a BolognaFiere dal 22 al 25 ottobre. Nello stand della Fondazione saranno esposte la Fulvia Coupé HF 1.6 Safari del 1970 e la Delta Hf Integrale Evoluzione «Safari» del 1992, seconda al Safari Rally in Kenya con Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo di rally. La mostra «Icons of Speed» ospiterà invece la Beta Montecarlo del 1980, vincitrice al debutto delle 6 Ore del Mugello, e la Endurance LC1 del 1982, protagonista di diverse competizioni internazionali, tra cui la 24 Ore di Le Mans.

La quinta vettura, la Endurance LC2 del 1983, equipaggiata con motore V8 Ferrari preparato da Abarth, sarà esposta nel padiglione ACI, nell'ambito della mostra dedicata a Lancia. Tra i suoi risultati sportivi spicca la vittoria alla 1000 km di Spa-Francorchamps nel 1985. «Auto e Moto d'Epoca è l'occasione di incontrare collezionisti e appassionati, ma anche i più giovani», sottolinea Monica Mailander Macaluso, presidente della Fondazione.

Nello spazio della Fondazione, nel Centro Servizi, saranno esposte la Fulvia che partecipò all'East African Safari Rally del 1970 con Lampinen e Davenport e la Delta Integrale che concluse al secondo posto il Safari Rally del 1992 con Juha Kankkunen e Piironen. Quest'ultima è equipaggiata con un motore turbo da 1.995 cc e 295 CV. La mostra 'Icons of Speed' ospiterà invece la Lancia Beta Montecarlo del 1980 e la Lancia Endurance LC1 del 1982. La Beta Montecarlo, con motore turbo da 1,4 litri e 420 CV, vinse le 6 Ore del Mugello al debutto, con Riccardo Patrese e Eddie Cheever.

La LC1, dotata di un quattro cilindri turbo da 1,4 litri e 430 CV, conquistò nel 1982 la pole position e il secondo posto alle 6 Ore del Fuji con Patrese e Fabi, oltre alla pole position alla 1.000 km del Mugello con Michele Alboreto e Ghinzani. La quinta vettura, la Lancia Endurance LC2 del 1983, sarà esposta nel padiglione ACI nell'ambito della mostra dedicata al marchio.

Il prototipo monta un motore V8 Ferrari preparato da Abarth, capace secondo la Fondazione di raggiungere in qualifica una potenza compresa tra 850 e 1.000 CV. Tra i risultati della LC2 figurano le pole position alla 1.000 km di Monza e Imola nel 1983 e la vittoria alla 1.000 km di Spa-Francorchamps nel 1985 con l'equipaggio formato da Baldi e Wollek. «Queste vetture - ha dichiarato Monica Mailander Macaluso, presidente della Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica - hanno una storia sportiva importante: le hanno guidate leggende come Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo rally, e grandi piloti della Formula 1 come Riccardo Patrese e Michele Alboreto».