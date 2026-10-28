Lancia Design Days, a Torino un viaggio tra storia e futuro del design per celebrare i 120 anni del marchio

Torino si prepara ad accogliere i «Lancia Design Days», l'iniziativa organizzata dal 4 al 7 novembre all'Heritage Hub per celebrare il 120° anniversario del marchio. Nello storico complesso industriale di Mirafiori, appassionati, studenti e curiosi potranno scoprire i processi creativi che guidano la progettazione delle automobili, grazie a workshop e incontri con gli esperti del Centro Stile Lancia. Al centro dell'evento ci sarà anche una selezione di dieci modelli e concept che raccontano l'evoluzione stilistica del marchio attraverso epoche differenti.

Tra le protagoniste figurano l'Aprilia del 1937, l'elegante Aurelia B24 del 1954 e la sportiva Stratos Stradale del 1973, affiancate da progetti più recenti come Dialogos, Nea e Fulvia Concept. La rassegna comprenderà inoltre la Pu+Ra Zero del 2022, la Lancia Pu+Ra HPE, la Nuova Ypsilon e la Nuova Gamma, esempi del percorso che collega l'eredità storica del brand alle nuove direzioni del design. L'esposizione si inserisce nel contesto dell'Heritage Hub, che custodisce una ricca raccolta di automobili storiche e rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio motoristico italiano.

Le attività si terranno il 4, 5 e 6 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per partecipare sarà sufficiente acquistare online il biglietto d'ingresso all'Heritage Hub, in via Plava 80. La chiusura è prevista sabato 7 novembre con un'apertura serale speciale organizzata da Club Silencio, a partire dalle 19. L'iniziativa unirà cultura e intrattenimento, con l'obiettivo di coinvolgere anche il pubblico più giovane. Gli accrediti per la serata saranno disponibili sul sito www.clubsilencio.it.