“Le stoffe dei campioni” al Museo Nazionale dell'Automobile a Torino un'esposizione di 21 tute originali realizzate da Sparco

Nasce al Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile la nuova sezione permanente «Le stoffe dei campioni»: un'esposizione di 21 tute originali realizzate da Sparco, che ripercorre, attraverso alcuni dei più grandi protagonisti della Formula 1, l'evoluzione del motorsport contemporaneo valorizzando il ruolo e l'eccellenza dell'azienda piemontese, punto di riferimento globale nel racing equipment, nello sviluppo dell'abbigliamento tecnico da gara dei massimi livelli.

L'inaugurazione della mostra «I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi», in programma da giovedì 2 aprile a domenica 11 ottobre, offre la cornice ideale per introdurre il nuovo spazio espositivo: la sezione riunisce tute originali appartenute ad alcuni dei grandi nomi della Formula 1 dagli anni Ottanta fino a oggi, tutte realizzate da Sparco. Tra i protagonisti della collezione figurano nomi come Nelson Piquet, Alain Prost, Michael Schumacher e Mika Häkkinen, fino ai campioni dell'era contemporanea Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen e Lando Norris. Un racconto trasversale che unisce generazioni diverse, evidenziando la capacità di Sparco di accompagnare e anticipare l'evoluzione del motorsport su scala globale.

Attraverso questa selezione, Sparco ripercorre la propria storia di ricerca e sviluppo nei materiali ignifughi, mostrando l'evoluzione delle tecnologie che hanno progressivamente migliorato sicurezza, comfort e performance. Dalle prime soluzioni tecniche alle più recenti innovazioni, ogni tuta rappresenta un passaggio fondamentale in un percorso di crescita continua, guidato da uno spirito pionieristico e da una costante tensione verso il miglioramento.