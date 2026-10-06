Leapmotor, due novità e tanta tecnologia al Salone di Parigi 2026. Debutto per il Suv D19 e la compatta B03

In occasione del Salone dell'Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, Leapmotor presenterà le più recenti innovazioni a livello di prodotto e di tecnologia. Per farlo esporrà la gamma ampliata nel Padiglione 4 con due importanti anteprime, la nuova B03 ed il nuovo SUV D19, all'interno di uno stand sviluppato su due livelli. La prima è una berlina compatta 100% elettrica sviluppata per una clientela urbana, giovane e dinamica, caratterizzata da un design contemporaneo e capace di offrire un'esperienza digitale basata sull'intelligenza artificiale. Spinta da un powertrain elettrico, la B03 promette fino a 392 km di autonomia nel ciclo combinato WLTC (dato soggetto a omologazione finale) con la batteria più grande da 53 kWh.

Il Suv D19, invece, introduce numerose tecnologie, tra cui una delle più avanzate applicazioni della tecnologia REEV, supportata da una batteria da 80,3 kWh, che le consente di percorrere oltre 300 km in modalità esclusivamente elettrica. Inoltre, nella variante con configurazione a sei posti offre due poltrone indipendenti con funzione zero-gravity per incrementare il comfort durante i viaggi. Non mancheranno, nella kermesse parigina, le varie B03X, B10, B05, C10 e T03, che completano la gamma attuale del brand. Infine, l'area espositiva di Leapmotor ospiterà un nuovo Gaming Corner, ispirato al concept globale di B05, per far vivere ai visitatori un'esperienza immersiva alla guida virtuale di B05 in una città in stile pixel art.