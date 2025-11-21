Los Angeles Auto Show 2025, al via la kermesse californiana dei motori: Jeep Recon e Genesis GV60 le punte di diamante

Aperto, con la prima giornata dedicata al tema Mobility, il Los Angeles Auto Show che rafforza sempre più la sua posizione di Salone numero uno negli Stati Uniti, preceduto evidentemente dal Ces di Las Vegas che ospita però i motori a fianco del più vasto settore dell'elettronica di consumo e dell'innovazione. Le ragioni del 'prosperare' dell'Auto Show californiano risiedono non solo nelle dimensioni di quel mercato, ma anche nella formula espositiva che si è evoluta negli ultimi anni in funzione delle richieste della clientela. Per uno dei nostri visitatori, ha detto Terri Toennies, presidente del Los Angeles Auto Show, «non c'è niente di meglio che sentire un nuovo modello, che non si conosce, muoversi sotto il volante per la prima volta. Al Los Angeles Auto Show, i visitatori non si limitano a vedere le novità, ma possono guidarle, confrontarle e scoprire se sono la scelta giusta per loro». Quest'anno i veicoli disponibili per la guida sono oltre 50, dai fuoristrada più robusti ai veicoli elettrici all'avanguardia, dalle berline di lusso ai modelli ad alte prestazioni.

La gamma di test drive che sono iniziati il 21 novembre riflette l'intero spettro del panorama automobilistico odierno. E va sottolineato - precisano gli organizzatori - che test drive sono inclusi nel biglietto d'ingresso e richiedono solo la prenotazione, «Questo ne fa uno degli aspetti più popolari e accessibili del Salone». Previste anche esperienze di guida all'aperto, la novità del programma di quest'anno: Clean Power Alliance EV e Hybrid Test Track. Sponsorizzato dal programma CPA EV SmartCharge, questo circuito di 1,5 miglia fuori dalla South Hall presente oltre 20 modelli elettrificati di diversi marchi. Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show è uno degli eventi automobilistici annuali più influenti al mondo. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il Salone attira centinaia di migliaia di partecipanti e genera un impatto economico di centinaia di milioni di dollari. Nella giornata di debutto - sotto l'ombrello di AutoMobility LA - sono state presentate diverse novità dal settore automobilistico e della mobilità come il veicolo elettrico personale Pivotal: per il trasporto a corto raggio e, soprattutto, la robocar di Livello 4, Tensor AI progettata e costruita per la proprietà privata e le flotte di lusso.

Di spicco, nell'ambito delle novità auto, la Jeep elettrica Recon, la Kia Telluride anche in versione Hybrid, il concept Hyundai Crater (di cui riferiamo in un take a parte) e la Ioniq 6 N, la Nissan Rogue Plug-In Hybrid, la Lucid Gravity Touring (il primo suv del brand), la Ford Mustang Mach-E California Special, la Genesis GV60 Magma, il Kindred Motorworks EV Bronco (restomod del modello storico), i due fuoristrada elettrici Scout Traveler e Terra. E per gli appassionati della migliore tradizione italiana e dell'eccellenza tecnologica nostrana, riflettori puntati sullo stand Alfa Romeo, dove sono esposte la 33 Stradale e l'ultima versione della Tonale.