Los Angeles Auto Show 2026, l'evoluzione della mobilità: confronto tra passione per i motori ed esigenze ecologiche

Si svolgerà dal 20 al 29 novembre il Los Angeles Auto Show 2026, storico evento californiano che, mai come quest'anno, racconterà e stimolerà discussioni sull'evoluzione della mobilità. Questo evidentemente combinando la transizione ecologica in atto con la radicata cultura automobilistica della California e con i cambiamenti normativi voluti dall'amministrazione Trump. Nei padiglioni del del Convention Center e negli ampi spazi esterni l'edizione 2026 prevede oltre 100 espositori tra i principali costruttori globali e brand emergenti con circa 1.000 veicoli che saranno sotto ai riflettori negli stand e in molti casi a disposizione del pubblico per i test drive.

Al centro della kermesse californiana ci saranno le grandi novità di prodotto, con un focus mirato sui modelli previsti per il 2027 e le più recenti evoluzioni tecnologiche. Grande spazio sarà dedicato alle motorizzazioni ibride ad alte prestazioni ed elettriche e ai suv pensati per l'avventura e il tempo libero. I produttori asiatici e americani, segnalano gli organizzatori, guidano l'offensiva con anteprime che spaziano dalle compatte accessibili sotto i 30.000 dollari fino ai prototipi futuristici dotati di intelligenza artificiale integrata.

Le supercar e i modelli «halo» continuano a far sognare i visitatori, facendo da contraltare ai veicoli commerciali nativi elettrici che ridefiniscono il trasporto merci urbano. Ciò che rende unico il Salone di Los Angeles sono le sue eclettiche attività collaterali. Tra le attrazioni principali spiccano i citati test drive e i tracciati indoor/outdoor; lo spazio sotterraneo Underground interamente dedicato alla personalizzazione, ai restauri moderni, ai lowrider e ai progetti speciali che incarnano la cultura «street» di LA.

Approfondimenti e altre notizie sono disponibili al sito https://laautoshow.com. Previste anche la Hall of SPARQ - area concettuale che ospita esibizioni a rotazione di hypercar, vetture da Formula 1, e icone cinematografiche della cultura pop e del mondo dei videogiochi - e la Innovation Plaza che è una sezione speciale riservata alle startup della mobilità, con droni passeggeri, imbarcazioni elettriche e soluzioni avanzate di guida autonoma. Nei padiglioni principali hanno confermato la loro presenza Alfa Romeo; Chevrolet; Chrysler; Dodge; Fiat; Ford; Genesis; Honda; Hyundai; Jeep; Kia; Lincoln; Lucid; Maserati; Nissan; Ram; Rivian; Subaru; Toyota; Volkswagen e Volvo In altre zone del Convention Center e nelle aree delle esposizioni speciali ci saranno Buick; Cadillac; GMC; Porsche (presentata da Porsche DTLA) e Faraday Future (in questo caso solo nei fine settimana nell'area test drive).