Los Angeles Auto Show, novità Porsche, Toyota, Hyundai, Lucid e anche Fiat

LOS ANGELES – La grande protagonista del Los Angeles Auto Show aperto al pubblico fra venerdì 18 e domenica 27 novembre è ancora una volta Porsche, che sarà rappresentata dal suo numero uno, Oliver Blume, nel frattempo promosso anche a Ceo del gruppo Volkswagen e già arrivato nella metropoli californiana. Il costruttore tedesco ama la benestante regione almeno quanto i ricchi della costa orientale amano la casa di Zuffenhausen, che quasi tradizionalmente, almeno negli ultimi anni, riserva sempre qualche novità ai visitatori della rassegna.

In questa edizione propone non solo la 911 Touring (un modello “alleggerito” di 35 kg con cambio manuale a 7 marce che inserisce fra l'entry level Carrera e la sua declinazione “S”), ma, soprattutto, la 911 Dakar, una Porsche sportiva con caratteristiche da fuoristrada. Toyota, il primo costruttore al mondo, ha già svelato in California l'aggiornata Prius plug-in che arriva in Europa la prossima primavera. Con il sistema ibrido di nuova generazione l'autonomia dichiarata lievita del 50%. Finora era di 63 chilometri e pertanto dovrebbe raggiungere quota 90 grazie alla batteria da 13,6 kWh. La casa giapponese parla di celle a maggiore densità di energia e anche di un “packaging ottimizzato” che ha fra l'altro permesso l'installazione dell'accumulatore sotto i sedili posteriori.

La soluzione ha permesso anche di abbassare il baricentro dell'auto. La potenza è cresciuta di oltre 100 Cv, passando da 122 a 223. La tecnologia di abbina il 2.0 litri benzina da 148 Cv all'unità elettrica da 160 garantendo anche un'accelerazione decisamente superiore. Continua a venire offerto come accessorio è il tetto fotovoltaico che consente di generare energia pulita per aumentare la percorrenza a zero emissioni. Subaru conferma l'importanza del mercato americano con la presentazione della nuova Impreza, un modello decisamente amato negli Stati Uniti e destinato a debuttare con il 2024. I coreani della Hyundai hanno anticipato l'esibizione del Suv elettrificato alto di gamma, quello presentato con il marchio Genesis, ossia la Gv70, del quale non è prevista l'importazione nel Vecchio Continente. A Los Angeles è in programma anche l'esibizione di una nuova concept car globale, oltre al lancio della declinazione per il nord America della Ioniq 6 a zero emissioni. La controllata Kia anticipa una nuova motorizzazione per il crosssover Seltos.

Pur puntando a rivaleggiare con altri marchi premium, la Lucid mette in vetrina una versione più abbordabile della propria berlina elettrica. Si chiama Air Pure e, almeno negli Stati Uniti, costerà una quindicina di migliaia di dollari in meno rispetto alla Tesla Model S o alla Mercedes Eqs. Anche il gruppo Stellantis ha qualche “sorpresa”: Fiat porterà negli Stati Uniti la 500 elettrica, quella che a suo tempo l'amministartore delegato di Fca Sergio Marchionne aveva invitato a non comprare perché il costruttore ci avrebbe rimesso dei soldi. I tempi sono radicalmente cambiati, e anche in fretta, e a Los Angeles il numero uno François Olivier spiegherà che il modello fabbricato in Italia, a Mirafiori, verrà distribuito negli Usa assieme alla 500X.