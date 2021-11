Los Angeles auto Show, riflettori su 500e di Barbie e Suv Bremach. Molte novità elettriche

LOS ANGELES - Dopo la due giorni AutoMobility LA 2021 dedicata alla stampa e all’industria, aprirà domani al Convention Center l’edizione 2021 del Los Angeles Auto Show, uno dei più importanti eventi dedicati negli Stati Uniti al mondo delle quattro ruote. Un importante ritorno dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia e un ancora più importante segnale di vitalità nell’ anno in cui il tradizionale North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit si è dovuto trasformare nella sagra all’ aperto Motor Bella e anche il blasonato New York International Auto Show non ha potuto aprire i cancelli per il secondo anno consecutivo.

La California ha, del resto, una grande importanza nel panorama statunitense (ed anzi mondiale) dell’ auto, con vendite che da 1,63 milioni di immatricolazioni nel 2020 dovrebbero arrivare a 1,81 milioni, ben al di sopra dunque dello stesso mercato italiano. I trend che arrivano da quello Stato sono fondamentali per valutare l’andamento complessivo del settore negli Usa, con vendite che lo scorso anno erano scese per la pandemia del 15,83% rispetto al 2019, fermandosi a 14,697 milioni di unità e che quest’anno dovrebbero fermarsi ad un valore ancora più basso (gli analisti parlano di 12,281 milioni) eguagliando il risultato del 2011.

Ad osservare il parterre del Los Angeles Auto Show ci si rende però conto di come, in California ma anche in quasi tutto il resto del Paese, il mondo delle quattro ruote stia sempre più separando il settore dei modelli destinati alla mobilità green - quindi con numerose novità elettriche, il cui successo resta comunque collegato agli incentivi - rispetto a quello dei suv, delle sportive e in generale dai modelli che generano emozione e che soddisfano le passioni dei guidatori di ogni età, come quella molto diffusa in California per il fuoristrada. Così al Convention Center di Los Angeles - con la consueta assenza di Tesla che occupa con la Model Y e la Model 3 i primi due posti nella Top 5 USA delle elettriche, davanti a Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E e Vw ID.4 - i riflettori si sono accesi sulle varie novità Bev portate da Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Subaru, VinFast, Lucid, Fisker e Mullen. Ma anche sulle ‘attrazionì rappresentate dalle sportive ad alte prestazioni, dagli ultimi pick-up e off-road, a cui gli organizzatori hanno dedicato grandi spazi tematici e per le prove dinamiche. È il caso di Camp Jeep - all’aperto - che su un’area di 2.300 metri quadrati offrirà ai visitatori al LA Auto Show la possibilità di sperimentare le capacità fuoristrada estreme - in prove che riguardano altezza da terra, trazione, stabilità, articolazione, breakover, off-camber e sospensioni - dei vari modelli Jeep. Di rilievo la presenza nella lounge del South Atrium della nuova Wagoneer che - si legge nella nota degli organizzatori - ritorna come estensione premium del marchio Jeep pur continuando a proporre la sua eredità come suv originale. Basandosi su un ricco patrimonio di artigianato americano di alta qualità, Wagoneer forgia un nuovo percorso con nuovi livelli di confort, leggendarie capacità 4x4 e un servizio clienti dedicato.

Arriva invece (come fornitore dell’ auto di base) da Fiat una delle novità più fotografate al LA Auto Show, già diventata virale nei social. È la 500e trasformata in auto di Barbie in grandezza naturale, una provocazione che la Mattel ha voluto riservare a questo evento per promuovere le altre Barbie Extra Car, in vendita nei negozi di giocattoli. Un altro nome legato all’Italia, quello della varesina BreMach (ma con stabilimenti che sorgevano a Castenedolo, alle porte di Brescia), che rispunta in California dopo il fallimento del 2018. Ora lo storico marchio, reso celebre per i robusti motocarri e autocarri da lavoro, è azienda Usa e collabora con la russa Sollers, porta all’ auto show di Los Angeles un robusto 4x4 (la filosofia è quella dell’Ineos Grenadier) realizzato grazie a partner del livello di Iveco, Bosch e Punch.