A Marrakech la Global Ministerial Conference sulla sicurezza stradale. Nuovo manuale per rendere più sicura la nostra rete

Si concluderà oggi a Marrakech, in Marocco la quarta edizione della Global Ministerial Conference on Road Safety, il principale appuntamento mondiale sui temi della sicurezza stradale organizzato dal Regno del Marocco, dal Ministero Trasporti e Logistica, dalla NARSA (National Road Safety Agency /Agence Nationale de la Sécuritè Routièr), insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), in partnership con le Nazioni Unite.

All’evento, ha preso parte, in rappresentanza dell’intera filiera delle strade SITEB, l’Associazione Strade Italiane e Bitumi, presso lo spazio organizzato da Anas e PIARC Italia, insieme ad Aiscat, Polizia Stradale, Polizia di Stato e Politecnico di Milano e Fred Engineering. L’Associazione ha fatto parte dell’ampia delegazione italiana presente a Marrakech, che ha visto l’ampia partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nel corso della manifestazione SITEB ha presentato in anteprima un estratto del manuale “Sicurezza stradale: l’aderenza delle pavimentazioni”, realizzato da una task force SITEB di esperti del settore che analizza i meccanismi che determinano l’aderenza su strada, le metodologie più avanzate per la sua misurazione e le migliori pratiche per la progettazione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali. In particolare, il documento pone enfasi sulle condizioni di asfalto bagnato, dove il rischio di fenomeni pericolosi come l’aquaplaning aumenta drasticamente, compromettendo la sicurezza degli utenti.

Il tema della sicurezza è da sempre al centro dell’attenzione degli operatori stradali. Secondo un sondaggio SITEB di qualche tempo fa, la possibilità di rimanere vittima di un incidente, infatti, resta tra i pericoli maggiormente temuti dalla popolazione (il 71% del campione dello studio lo averte): dopo la paura di subire un furto in casa (espressa dal 77% dei rispondenti) e prima di altre preoccupazioni come lo scippo, la rapina e le molestie/aggressioni.

“Ogni anno sono ancora oltre 1,35 milioni i morti sulle strade nel mondo. Tra i vari fattori che incidono sulla sicurezza stradale, l’aderenza delle pavimentazioni rappresenta uno degli elementi chiave, determinante per il comportamento dinamico dei veicoli, in particolare in condizioni atmosferiche avverse come pioggia, nebbia o neve. Una buona manutenzione delle pavimentazioni può determinare una riduzione significativa del numero di incidenti e, conseguentemente, di vittime sulle strade. La diffusione di conoscenze tecniche approfondite e la condivisione di best practices, illustrate nel nostro manuale, può contribuire in modo significativo alla costruzione di infrastrutture stradali più sicure e affidabili”, ha commentato il Presidente SITEB Alessandro Pesaresi, che ha guidato la delegazione SITEB a Marrakech.

Nel corso dell’appuntamento internazionale è stata, inoltre, allestita un’esposizione internazionale con stand e padiglioni curati da organizzazioni, istituzioni, aziende pubbliche e private, stakeholder del settore, ONG e media, offrendo così un ulteriore spazio di interazione e confronto.