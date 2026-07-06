Maserati al Festival of Speed con le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Il Tridente a Goodwood celebra l'evoluzione della gamma

Maserati ha scelto il Goodwood Festival of Speed, in programma dal 9 al 12 luglio nel Regno Unito, per il debutto dal vivo delle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Dopo la presentazione digitale, i tre modelli saranno mostrati per la prima volta al pubblico in uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo. L'aggiornamento della gamma rafforza il posizionamento del marchio nel segmento luxury, puntando su un equilibrio tra design, eleganza, artigianalità e prestazioni che da sempre caratterizza il Dna del Tridente.

A Goodwood saranno protagoniste anche McPura Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema, esposte nel Supercar Paddock e impegnate sulla celebre Hillclimb, la salita simbolo del festival. La MCXtrema prenderà parte anche al Timed Shootout, la competizione a cronometro riservata alle vetture più performanti della manifestazione. La partecipazione al Festival of Speed coincide con un anno speciale per Maserati, che celebra il centenario del Tridente e della prima vittoria sportiva conquistata nel 1926 alla Targa Florio. Un anniversario che conferma il legame tra l'esperienza maturata nelle competizioni e lo sviluppo delle attuali vetture stradali del marchio.