Maserati MC12 e GT2 Stradale celebrano il Tridente al concorso d'eleganza Villa La Massa Excellence

Maserati celebra la propria tradizione sportiva alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence 2026, il concorso d'eleganza in programma dal 16 al 18 ottobre nella tenuta alle porte di Firenze. Protagoniste saranno la MC12, simbolo di una delle stagioni più vittoriose nella storia recente del marchio, oltre una speciale GT2 Stradale realizzata attraverso il programma di personalizzazione Fuoriserie, ispirata proprio alla vettura da competizione. La GT2 Stradale esposta all'evento è stata commissionata da un collezionista e si distingue per la carrozzeria metallizzata Blu Victory, scelta per celebrare i titoli conquistati dalla MC12 nel Campionato del mondo GT1.

Sul tetto in carbonio opaco spicca il Tridente in Bianco Pastello, ripreso anche sulle scritte Maserati dell'ala posteriore. La personalizzazione comprende inoltre una grafica con il numero 33 in rosso, la bandiera italiana e la scritta Italy, oltre a cerchi con fissaggio centralizzato anodizzati neri e dettagli bianchi. L'omaggio alla tradizione agonistica prosegue nell'abitacolo, con rivestimenti in Alcantara blu e nera, cuciture blu e Tridenti ricamati in nero sui poggiatesta. A completare l'esemplare, la firma sul vano motore di Andrea Bertolini, Maserati Reference Driver e Racing Advisor, protagonista dei successi della MC12 e campione del mondo FIA GT1 nel 2010.

Il legame tra le due vetture richiama una stagione fondamentale per il Tridente. Nel 2004, dopo 37 anni di assenza dalle competizioni internazionali GT, Maserati tornò a correre con la MC12, inaugurando un ciclo di successi che tra il 2004 e il 2010 portò a 22 vittorie e 14 titoli. Il programma di Villa La Massa Excellence prevede sabato 17 ottobre il Car Show and Contest, con la sfilata delle vetture nei giardini della tenuta e la cerimonia di premiazione. Domenica 18, la GT2 Stradale sarà invece protagonista della Mugello Track Experience, con una parata conclusiva sul circuito toscano.