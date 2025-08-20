MCPura grande protagonista alla Monterey Car Week. Passerella d'eccezione per la nuova supersportiva Maserati

Passerella d'eccezione agli eventi della Monterey Car Week - il raduno più prestigioso al mondo per collezionisti e appassionati di automobili - per la nuova supersportiva Maserati MCPura. Il fulcro della presenza del Tridente è stato il suo debutto nordamericano (nella sua versione Cielo decappottabile) al The Quail, A Motorsports Gathering all'interno della Road & Track Lounge. Successivamente la Maserati MCPura è stata esposta sul prato del Concours d'Elegance Concept Lawn di Pebble Beach. Al Pebble Beach Concours Village Il Tridente ha inoltre messo in risalto la sua attuale gamma motorizzata Nettuno con la GT2 Stradale, la GranTurismo Trofeo e la Grecale Trofeo.

Evoluzione della MC20 - la sportiva simbolo del marchio - nuova MCPura affina il modello che l'ha preceduta con un design esterno migliorato, nuovi materiali leggeri e finiture interne di pregio. Il tutto mantenendo il suo cuore e la sua anima, cioè il potente motore V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri e 621 cv. Disponibile ora per gli ordini in configurazione coupé o cabriolet, MCPura incarna l'esperienza Maserati con il coinvolgimento diretto del pilota, eleganza senza compromessi e prestazioni ineguagliabili. McPura Cielo è stata presentata a Monterrey con la finitura lucida Ai Aqua Rainbow, curata dal team del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Gli interni sono stati abbinati alla verniciatura con rivestimenti in Alcantara color ghiaccio con incisioni al laser con simbolo del Tridente. l'auto ha catturato l'attenzione di collezionisti e appassionati, brillando sotto il sole della California. Maserati, come hanno riportato le cronache nell'immediato 'dopo gara' ha brillato anche nel Concours d'Elegance di Pebble Beach: La Maserati 200SI Fantuzzi Open Sports Racer del 1956 è stata candidata al premio Best of Show, ha vinto il Trofeo Briggs Cunningham e si è aggiudicata il primo posto nella categoria O-2: Postwar Sports Racing. La Maserati A6G 2000 Allemano Coupé del 1956 si è classificata al terzo posto nella categoria O-3: Postwar Luxury Touring.

Infine all'asta Hagerty al Broad Arrow Jet Center Mercoledì 13 agosto, durante l'asta del Broad Arrow Jet Center, - tenutasi in concomitanza con l'evento Motorlux - una MC12 Stradale del 2005 ha raggiunto quota 5,2 milioni di dollari, diventando la Maserati moderna più preziosa mai venduta. Progettata da Frank Stephenson, con carrozzeria di Giorgetto Giugiaro e spinta da un motore V12 di derivazione Ferrari, MC12 Stradale rimane la Maserati di serie più veloce fino ad oggi e testimonia la ricca storia del marchio nel motorsport.