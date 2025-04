Maserati protagonista al Rolex Monte-Carlo Masters con la MC20

Per il quarto anno consecutivo, Maserati partecipa al Rolex Monte-Carlo Masters, in programma fino a domenica 13 aprile, in qualità di main sponsor e auto ufficiale del torneo con un flotta di Suv Grecale e, per l'occasione, viene esposta la MC20 Cielo «Less is More...?". Presso il Monte-Carlo Country Club, la casa del Tridente ha portato la one-off realizzata all'interno del programma Bespoke del marchio, la MC20 Cielo «Less is more...?", presentata durante l'apertura delle nuove Officine Fuoriserie Maserati, a Modena.

La one-off si caratterizza per la carrozzeria di colore Blu Corse Matte arricchita di punti, linee, triangoli e rettangoli che vanno a formare un Tridente stilizzato sulla copertura del vano motore. Ulteriori dettagli sono in Azzurro Himmelblau e in Nero, mentre i più attenti riconosceranno anche la presenza dell'arancione, lo stesso Arancio Devil creato per ricordare Maria Teresa De Filippis che fu la prima donna ad essersi qualificata ad un gran premio di Formula 1, facendolo a bordo, appunto, di una Maserati 250F, e il Viola Salchi, derivato da una personalizzazione di una Ghibli SS Coupè. Per gli ospiti del torneo viene proposta un'attività di test drive di MC20, MC20 Cielo, GranTurismo, GranCabrio e Grecale per conoscere i modelli del Tridente, caratterizzati da comfort e prestazioni.