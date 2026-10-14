Mauto, quasi 200 mila visitatori per la mostra “I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi”

Dal 2 aprile a domenica scorsa sono stati quasi 200.000 i visitatori - tra il pubblico e i partecipanti alle iniziative culturali nell'arco dei mesi - alla mostra I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi. Quella organizzata al Museo nazionale dell'automobile è stata - si legge in una nota - «la più grande e completa esposizione dedicata alle scuderie che, tra gli anni Sessanta e Ottanta, sfidarono Enzo Ferrari, contribuendo a rivoluzionare il mondo delle competizioni automobilistiche». Attraverso 23 vetture, documenti, memorabilia e fotografie, la mostra ha raccontato un'epoca straordinaria del motorsport, tra innovazione tecnologica, rivalità sportive e fermento culturale, sullo sfondo della Swinging London. A contribuire al riscontro di pubblico è stato anche il programma di approfondimenti e iniziative collaterali, che ha ampliato il racconto oltre il percorso museale, coinvolgendo protagonisti della storia delle corse, appassionati e nuovi pubblici.

La rassegna ha riunito figure leggendarie del motorsport internazionale, tra cui Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Thierry Boutsen, Arturo Merzario, Giovanna Amati e Bruno Giacomelli, affiancate da protagonisti del mondo delle corse, giornalisti e testimoni dell'epoca. Grande successo hanno riscosso anche le visite guidate condotte dai curatori Carlo Cavicchi e Mario Donnini. La rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema ha rappresentato un momento di collaborazione interistituzionale, contribuendo ad amplificare i contenuti della mostra attraverso il linguaggio cinematografico e ad allargare la platea degli interlocutori. A suggellare la rilevanza internazionale della mostra e l'autorevolezza dei suoi contenuti, la visita degli ingegneri John Barnard e Patrick Head, due figure fondamentali nella storia della Formula 1, protagonisti di alcune delle più importanti innovazioni tecnologiche e progettuali della disciplina.