McLaren W1 e 750S Le Mans svelate per la prima volta negli USA in occasione della Monterey Car Week

In occasione della Monterey Car Week, precisamente nella giornata di sabato 16 agosto, nel corso dell'Exotics on Broadway, McLaren svelerà per la prima volta in pubblico, negli USA, la hypercar W1 e la 750S Le Mans. La W1 eredita la tradizione delle hypercar del brand inglese dalla F1 e dalla P1 e con il suo propulsore ibrido V8 da 1.275 CV rappresenta la McLaren più potente di sempre, capace di essere più veloce di 3 secondi al giro rispetto alla Senna sul circuito di riferimento del brand. La 750S Le Mans celebra i 30 anni dalla vittoria del marchio alla 24 Ore di Le Mans del 1995 con la F1 GTR numero 59. Disponibile con la livrea Le Mans Grey o McLaren Orange, presenta una presa d'aria sul tetto e cerchi LM a 5 razze.

Inoltre, con il kit High Downforce realizzato dal reparto McLaren Special Operations, la sua deportanza cresce del 10%. La presenza di una Artura Spider dalla livrea speciale, ottenuta tramite il wrapping, all'Exotics on Broadway consentirà alla McLaren di divulgare l'iniziativa States of Endurance, mediante la quale un'Artura Spider e due 750S dalle colorazioni ispirate alle fasi del giorno, della notte e dell'alba della maratona automobilistica più famosa al mondo, andranno a celebrare i 30 anni dalla vittoria a Le Mans percorrendo la distanza che separa Monterey da Miami, che è simile a quella coperta dalle vetture nella 24 Ore di Le Mans.