Mercedes-Benz al Caravan Salon Düsseldorf anche con il camper a zero emissioni Eqv e la Classe T Marco Polo

DÜSSELDORF – La Stelle sotto le stelle. L'elettrificazione di Mercedes-Benz riguarda anche i camper, come confermano due modelli in vetrina all'edizione 2022 del Caravan Salon Düsseldorf, la più grande fiera specializzata del segmento, che per la prima volta ha superato i 700 espositori (736). Presso lo stand del costruttore di Stoccarda si trova l'Eqv per il turismo all'aria aperta sviluppato dalla svizzera Sortimo Walter Rüegg AG, mentre in un altro padiglione è in vetrina la declinazione messa a punto dalla Reimo, il cui quartier generale si trova a Bochum, tre quarti d'ora di macchina del salone.

Il van concept di Reimo ha già un prezzo: 84.900 euro, Iva al 19% inclusa. Il modello da oltre 3.000 chilogrammi di peso in ordine di marcia è stato ribattezzato Loftvan ed è stato progettato sulla base della Mercedes Eqv da 514 centimetri di lunghezza, ossia con 3,2 metri di passo. Il prezzo della conversione oscilla attorno agli 14.000 euro e, fra le altre cose, include anche sistema fotovoltaico da 130 W installato sul tetto. Anche l'Eqv esposto presso lo stand del costruttore misura 5,14 metri di lunghezza, ma anziché il prezzo complessivo vengono esibiti i dati sui consumi (28,9 kWh/100 km quello combinato) e, fra gli altri, quelli sul costo del pieno.

Ossia 1.700 euro per 20.000 chilometri ad un prezzo di 0,294 cent/kWh. La percorrenza omologata può raggiungere i 345 chilometri con l'accumulatore da 90 kWw. Il peso a vuoto è di 2.937 kg. Il modello è potenzialmente disponibile nelle stesse declinazioni dell'Eqv (inclusa quella da 5,37 metri) e il modulo della Sortimo comprende il tetto a soffietto (il rivestimento esterno comprende i pannelli solari per alimentare anche la batteria da campeggio), una cucina nella zona posteriore e un'unità notte. Per salvaguardare l'autonomia, la trasformazione – ricorda Mercedes-Benz – è stata sviluppata con il ricorso a materiali leggeri

Oltre all'opzione a zero emissioni, la casa di Stoccarda propone anche il “pacchetto camper” per la nuova anche se convenzionale (come alimentazione) Classe T, che amplia così l'offerta della gamma Marco Polo per il turismo all'aria aperta. Lo Sprinter, la cui produzione avviene in parte nello stabilimento di Düsseldorf, ha una grande visibilità presso lo stand di Mercedes-Benz dove sono esposti 3 camper: quello completamente integrato della Adria Mobil è un'anteprima e poi ci sono quello semi integrato della Carthago Reisemobilbau e lo Yukon della Frankia-Gp.