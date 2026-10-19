Mercedes, 140 anni d'innovazione: 15mila ospiti a Stoccarda, l'evento ha riunito passato, presente e futuro

Circa 15mila ospiti hanno partecipato a Stoccarda al «140 Festival», l'evento organizzato da Mercedes-Benz per celebrare i 140 anni dalla nascita dell'automobile e il rientro delle tre Classe S protagoniste del tour internazionale «140 Years. 140 Places.". L'evento ha riunito passato, presente e futuro del marchio, con una parata di 140 vetture storiche e contemporanee e la presentazione mondiale della nuova Mercedes-AMG GT suv. A chiudere la serata il concerto dal vivo della band tedesca Die Fantastischen Vier.

Le tre berline, chiamate Bertha, Carl e Gottlieb in omaggio ai pionieri della mobilità individuale Bertha e Carl Benz e Gottlieb Daimler, erano partite il 29 gennaio proprio dal museo di Stoccarda, a 140 anni dal deposito del brevetto di Carl Benz per la prima automobile. Dopo quasi nove mesi di viaggio, sono tornate al punto di partenza avendo percorso complessivamente oltre 65mila chilometri, attraversato 55 Paesi in sei continenti e superato 67 frontiere.

La distanza media giornaliera è stata di circa 450 chilometri, con 28 cambi di fuso orario e condizioni climatiche che hanno spaziato attraverso 13 zone climatiche. Il viaggio, denominato «140 Years. 140 Places.", è stato concepito non soltanto come celebrazione dell'anniversario, ma anche come una prova di durata su strada per la nuova Classe S, modello di punta della casa tedesca. Le tre vetture hanno attraversato città e territori molto diversi, dall'Europa alle Americhe, dall'Asia all'Oceania, fino all'Africa, mettendo alla prova motorizzazioni, telaio, sistemi di climatizzazione e dotazioni dedicate al comfort in condizioni reali.

Il ritorno delle tre Classe S è stato accompagnato da una sfilata di 140 veicoli che hanno rappresentato diverse epoche della storia del costruttore tedesco. Tra i modelli presenti figuravano una replica della Benz Patent-Motorwagen del 1886, la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, considerata l'auto più preziosa al mondo, una Ponton 220 S e la sperimentale C 111. Accanto alle vetture storiche hanno sfilato anche modelli contemporanei, tra cui la Classe G elettrica, la Classe C elettrica, la Mercedes-AMG GT 4 porte Coupé e la AMG CLE 646 Spezialanfertigung.

Uno dei momenti centrali della manifestazione è stato il debutto mondiale della nuova Mercedes-AMG GT suv, primo suv full-size sviluppato interamente da zero ad Affalterbach nei 59 anni di storia del marchio sportivo. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per guardare al prossimo anniversario di Mercedes-AMG, che nel 2027 celebrerà 60 anni. «Per 140 anni abbiamo unito spirito pionieristico e innovazione a esperienze capaci di ispirare le persone e diventare parte della loro vita», ha dichiarato Christina Schenck, vicepresidente Digital & Communications e Investor Relations, sottolineando il valore degli incontri con clienti, appassionati e dipendenti durante il viaggio internazionale. Le celebrazioni per i «140 anni di innovazione» proseguiranno fino alla fine dell'anno con ulteriori iniziative. Tra queste, l'apertura di nuovi Mercedes-Benz Studios in diverse città internazionali, dopo le sedi già previste a Copenaghen, Los Angeles, Sydney e Delhi, e una serie di appuntamenti dedicati alla storia e alle tecnologie del marchio.

A Monaco, durante l'Avvento, la facciata vetrata di circa 145 metri della concessionaria Mercedes-Benz presso Donnersbergerbrücke sarà trasformata in un calendario natalizio di grandi dimensioni. Il programma comprende anche una collaborazione con Adidas per una versione celebrativa delle Samba OG, disponibile dal 13 ottobre, una fragranza sviluppata per richiamare l'identità dell'anniversario e un volume fotografico intitolato «140 Years. 140 Places.", dedicato al viaggio delle tre Classe S e agli incontri lungo il percorso.