Mercedes celebra 140 anni dell'automobile ad Auto e Moto d'Epoca 2026. Protagonista è la Classe S

Mercedes celebra i 140 anni dalla nascita dell'automobile ad Auto e Moto d'Epoca con un'esposizione che mette a confronto passato e futuro attraverso quattro modelli rappresentativi della sua storia. Protagonista è la nuova Classe S, affiancata dalla storica 300 D «Adenauer» (W 189), capostipite della famiglia di berline di lusso da cui deriva l'attuale ammiraglia. Presentata nel 1951, la Mercedes-Benz 300 si distinse per eleganza, comfort e innovazioni tecniche, diventando l'auto di servizio preferita del cancelliere tedesco Konrad Adenauer. Spazio anche alla 190 E 2.5-16 Evolution II, prodotta in soli 502 esemplari e caratterizzata da un motore da 235 CV e da un vistoso alettone posteriore.

Nel 1992, al volante di questo modello, Klaus Ludwig conquistò il titolo tedesco Turismo, consacrandolo tra le Mercedes sportive più iconiche. A completare l'esposizione sarà la nuova Classe C elettrica, erede di una tradizione iniziata nel 1982 con la W201, conosciuta come «Baby Benz». La nuova berlina abbina uno stile sportivo a tecnologie avanzate, con un'autonomia dichiarata fino a 762 chilometri e la possibilità di recuperare fino a 325 chilometri di percorrenza in dieci minuti di ricarica. Attraverso queste quattro vetture, Mercedes-Benz celebra un anniversario importante, mostrando come la propria eredità continui a evolversi tra artigianalità, prestazioni e nuove soluzioni per la mobilità.