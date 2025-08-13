Mercedes fa scintille in California: da Rodeo Drive a Pebble Beach con la Vision V elettrica

Per dimostrare la validità della sua architettura elettrica e soprattutto per evidenziare un livello di qualità della vita a bordo che è paragonabile a quella di un jet executive, Mercedes ha realizzato un inconsueto quanto esclusivo test viaggiando con il concept Vision V dalla celebre Rodeo Drive di Los Angeles fino alla Mercedes-Benz Star Lounge costruita a fianco del campo di golf di Pebble Beach in occasione del Concorso di Eleganza 2025. Un viaggio di 520 km che - dopo il reveal ad aprile al Salone di Shangahi e alla tappa di Dubai - fa parte del Grand Tour globale di questo salotto su ruote, prefigurazione del modello VLS che affiancherà gli esistenti luxury van della Stella e che alzerà l'asticella dei viaggi 'exclusive' a livelli inimmaginabili.

Quello proposto da Vision V (anche in questa esperienza in California) è un mondo completamente nuovo, che aggiunge al confort del viaggio un intrattenimento immersivo. Come nel futuro modello top di gamma Mercedes VLS Lounge, anche Vision V dispone infatti di uno schermo cinematografico da 65 pollici (ripiegabile sotto al pavimento) con Dolby Vision. Ma anche di un sistema audio surround con 42 altoparlanti e sette proiettori per un'esperienza digitale personalizzata a 360 gradi Dolby Vision e Karaoke come nuovi punti di forza per un intrattenimento di livello superiore. All'interno, questa limousine con autista che fa evolvere il concetto di mobilità Vip, propone elementi di design ipermoderni e tecnologici che, come si legge nella nota, sono eleganti ma anche inaspettati, anticipando quanto sarà proposto dalla Grand Limousine Mercedes Benz VLS.

La Monterey Car Week e in particolare l'evento di Pebble Beach - momento di incontro ed esposizione per le automobili più raffinate al mondo - sono dunque eventi ideali per raccontare Vision V, che presenta due nuovi highlight di intrattenimento per un'esperienza utente ancora più immersiva. Non appena gli ospiti sono a bordo e le porte vengono chiuse, lo schermo sale come per magia da una consolle realizzata in radica e pelle Nappa. Attraverso le lamelle trasparenti nel pavimento, i passeggeri possono osservare il display che si estende e separa l'area Private Lounge dalla zona dell'autista. Con la sua risoluzione 4K, questo schermo cinematografico riproduce video e giochi con una nitidezza e un dettaglio eccezionali.

Grazie alla straordinaria tecnologia di imaging HDR Dolby Vision, tutto l'intrattenimento ha colori più ricchi e un contrasto più nitido. 42 altoparlanti, inclusi gli exciter nei sedili, trasformano la musica in un'esperienza tattile, mentre i sette proiettori nel padiglione e nel pavimento ampliano il campo visivo. I finestrini laterali diventano ulteriori schermi» e creano un'esperienza digitale a 360 gradi. Questo esclusivo effetto avvolgente è ulteriormente esaltato dall'integrazione dell'illuminazione ambientale durante l'ascolto della musica. L'illuminazione adatta i suoi colori al ritmo della musica.

Mercedes, nell'occasione del test Los Angeles - Pebble Beach, ricorda che I futuri modelli di monovolume per uso privato, noti anche come Grand Limousine, saranno denominati Mercedes Benz VLE e Mercedes Benz VLS. Con un massimo di 8 posti, VLE spazierà dal mondo delle famiglie e del tempo libero fino a quello delle navette con conducente, il VLS definirà un segmento unico a sé stante, che conferisce vera grandezza al lusso automobilistico. A partire dal 2026, il VLE sarà il primo modello basato sulla nuova architettura modulare e scalabile dei van, inaugurando un'era completamente nuova.