Mercedes, in Vaticano una mostra sulla Papamobile. Aperta nei Musei Vaticani fino al 2027, riunisce otto auto papali

Ai Musei Vaticani una mostra, aperta al pubblico dal 29 ottobre, racconta cento anni di mobilità pontificia. Otto vetture storiche, affiancate dalla prima automobile della storia e da una moderna Classe S, testimoniano l'incontro tra l'ingegno umano e la missione universale della Chiesa. «Tutto comincia con un viaggio. Quello di Pietro, il pescatore di Galilea che raggiunse Roma per annunciare un messaggio destinato ad attraversare i secoli e i continenti», dice Sandro Barbagallo, curatore delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani. Da allora, la storia del Papato è anche una storia di cammini, incontri e trasformazioni. È in questa prospettiva che nasce «Un secolo di papamobile», l'esposizione ospitata nei Musei Vaticani che celebra il rapporto tra la Casa automobilistica della Stella e la Santa Sede, iniziato nel 1930 con la consegna a Pio XI della Mercedes-Benz Nürburg 460.

Un rapporto che attraversa quasi un secolo di storia, da Pio XI a Leone XIV. La mostra sarà presentata alla stampa il 28 ottobre, ai Musei vaticani, da Barbara Jatta, direttore dei Musei, Marcus Breitschwerdt, Evp Mercedes-Benz, Marc Langenbrinck, presidente di Merecedes-Benz Italia, Sandro Barbagallo, Curatore Reparto Collezioni Storiche dei Musei Vaticani, e Luigi Contu, direttore dell'Ansa. Allestita in un padiglione espositivo vetrato nell'area del Giardino Quadrato, la mostra riunisce otto automobili storiche. Il percorso prende avvio dalla Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08) del 1930, la prima vettura regolarmente utilizzata da un Pontefice. «Per Mercedes-Benz è un onore e un privilegio poter offrire al Pontefice questo servizio da quasi un secolo», sottolinea Marc Langenbrinck, presidente di Mercedes-Benz Italia, nel suo contributo al catalogo, ricordando come l'invenzione di Carl Benz abbia dato origine, nel corso delle generazioni, a vetture pontificie sempre più evolute.

«Vorremmo inoltre ispirarvi a riflettere sul senso profondo di quel viaggio iniziato con Pietro quasi duemila anni fa e oggi portato avanti da Papa Leone XIV». Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani, sottolinea: «L'automobile, nata per consentire uno spostamento, diviene così anche uno spazio di incontro, uno strumento attraverso il quale il Pontefice può mostrarsi, salutare, benedire e stabilire un rapporto immediato con quanti si raccolgono lungo il suo cammino».