Michelin, torna Movin'On Summit: l'evento globale sul cambiamento. Dal 1 a 4 giugno in formato fisico/virtuale

PARIGI - Torna Movin’On Summit, l’evento creato da Michelin nel 2017, raccogliendo l’eredità del celebre Challenge Bibendum, per mettere a confronto tutti gli attori del cambiamento sui grandi temi dell’innovazione e degli ecosistemi. L’edizione 2021, dopo il forfait dello scorso anno a causa della pandemia, si svolgerà in formato ‘phydigital’ (cioè misto fisico e virtuale via web) riunendo più di 250 organizzazioni pubbliche e private dal primo al 4 giugno. Nel corso dei quattro giorni previsti, Movin’On Summit sarà trasmesso da 3 studi situati a Parigi, Montreal e Singapore e - attraverso 50 ore di copertura live - permetterà ai partecipanti da tutto il mondo, di ascoltare 80 relatori internazionali e 40 sessioni di lavoro. Le conferenze, i panel e le sessioni di lavoro tratteranno dei cambiamenti nei comportamenti del consumatore in relazione alla pandemia e l’impatto sulla catena di approvvigionamento, fino alla sostenibilità di consegna nell’ultimo miglio; delle azioni per contrastare il cambiamento climatico - un imperativo che impone la collaborazione tra energia, trasporti e infrastrutture - ma anche dell’economia rigenerativa che vuole facilitare il recupero e la rigenerazione delle risorse e della costruzione di planimetrie urbane ed opere-urbane per la mobilità così da integrare nuove soluzioni ai trasporti già esistenti.

Movin’On Summit si occuperà anche del diritto a disporre e utilizzare una mobilità sicura ed inclusiva che garantisca accesso a sanità, lavoro e formazione e dei servizi personalizzati per il consumatore affiancati da una gestione dei dati etica e responsabile. Molte personalità di fama mondiale sono già impegnate nel summit e lavoreranno insieme per i 4 giorni dell’evento. Interverranno sul posto o con collegamenti via web Omar Abbosh, vice-presidente corporate di Microsoft; Jean-Laurent Bonnafé, Ceo di BNP Paribas; Alexandra Cousteau, attivista ambientale ed esperta di politiche idriche; Oscar de Bok, Ceo di DHL Supply Chain; Luca de Meo, Ceo di Renault; Randall Field, direttore esecutivo mobility systems center, MIT Energy Initiative; Anne Goodchild, professore d’Ingegneria civile ed ambientale University of Washington; Xavier Huilliard, Ceo di Vinci; Ilham Kadri, Ceo di Solvay; Patrick Koller, Ceo di Faurecia; Florent Menegaux Ceo di Michelin; Satya Nadella, Ceo di Microsoft; Bertrand Piccard, fondatore e chairman, Solar Impulse Foundation; Anne Rigail, Ceo di Air France; Rodolphe Saadé, chairman e Ceo di CMA CGM; Jeffrey Sachs presidente della SDSN, United Nations, direttore per il centro dello sviluppo sostenibile Columbia University; Julie Sweet Ceo di Accenture e infine Eiichi Taniguchi, professore emerito di trasporti e logistica, Kyoto University. Movin’On Summit - sottolineano gli organizzatori - vuole essere una rampa di lancio ma anche una pietra miliare per molte iniziative lanciate nel corso dell’anno dai partecipanti ed è inoltre un’opportunità per dialogare ed unirsi a gruppi di lavoro, progettare nuove roadmap, introdurre innovazioni e trasformare i progetti in realtà.

Ne sono un esempio Movin’On Startup Booster, che prevede la collaborazione tra i componenti dell’ ecosistema Movin’On con 12 start-up ad ‘alto potenziale’ con sede in Europa, Africa e Nord America per accelerare l’arrivo di nuove soluzioni sul mercato. Movin’On Challenge Design si occuperà invece del tema - di grande attualità - ‘Rispetto, fine dell’isolamento e riduzione dei divari nella mobilità’. Verranno scelti e premiati tre progetti di mobilità creati per introdurre soluzioni accessibili ed inclusive attraverso il design. Sono 21 i giovani scelti in Asia, Europe e Nord America per dar vita al Global Youth Challenge, tutto centrato sulle azioni nel campo mobilità. Per 24 ore, nello spirito di una vera fucina d’idee, i partecipanti identificheranno a turno una serie di soluzioni concrete per integrare le nuove generazioni negli schemi decisionali della mobilità. Inoltre, accanto a numerosi altri eventi, Michelin svelerà il primo giorno di Movin’On il progetto Wizamo, una soluzione innovativa che vuole contribuire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo ed è stata sviluppata assieme al celebre skipper Michel Desjoyeaux; ambasciatore e tester Wizamo.