Microlino debutta nella serie speciale “55 Edition”: «Un omaggio alle microcar»

"Siamo entusiasti di lanciare la serie speciale '55 Edition come omaggio alle microcar, fenomeno che stupì l'Europa fin dal 1955". Oliver Ouboter, co-fondatore di Microlino, ha presentato così l'esemplare unico del quadriciclo glamour svelato al Salone Auto di Torino e stella della parata che ha animato il "Tour d’Elegance Festival Car" portando a Revigliasco, sulle colline sabaude, capolavori su quattro ruote provenienti da tutto il mondo. "Oggi vetture come la Microlino – ha aggiunto l'imprenditore svizzero - sono ancora più rilevanti perché garantiscono un'impronta ecologica offrendo comfort paragonabile a quello di un’automobile”.

La première della '55 Edition è stata uno dei momenti più attesi nella domenica che ha chiuso la kermesse torinese. L'esemplare unico è stato realizzato da Micro (con Erre Company e Alcantara) enfatizzando un abitacolo arricchito da dettagli esclusivi. Microlino viene prodotta a La Loggia, poco distante da Torino. "E presentare proprio qui, a due passi dal nostro stabilimento, questa serie speciale – ha sottolineato il Country Manager Uberto Gavazzi - è un momento che unisce emozione personale e orgoglio industriale. Questa vettura nasce in Piemonte e rappresenta il meglio di ciò che l’Italia sa fare: trasformare l’ingegno in bellezza, l’innovazione in stile, la sostenibilità in valore. Celebriamo la storia delle microcar italiane reinterpretandola con materiali d’eccellenza, artigianalità autentica e una visione rivolta al futuro. È il nostro omaggio a un territorio che ci ha accolti, alla sua cultura del fare e a un’Italia che continua a sorprendere il mondo con soluzioni piccole solo nelle dimensioni, ma grandi nella qualità e nell’identità”.

Domenico Lubrano, manager di Erre Design Studio, ha sottolineato che "il progetto unisce ricerca e stile sartoriale diventando un manifesto di design italiano". E il presidente di Alcantara, Eugenio Lolli, ha ribadito la peculiarità dell'azienda nel realizzare, anche per la Microlino, "materiali che esprimono creatività, ideali per soluzioni tailor-made con lavorazioni esclusive e una palette colori infinita“. Piccole vetture come la Isetta (antenata a cui si ispira l'attuale Microlino), la Heinkel Kabine o la Zündapp Janus negli anni Cinquanta segnarono un’epoca. Erano più confortevoli di una moto ma più accessibili di un’auto tradizionale: una formula che trasformò la mobilità urbana e conquistò milioni di persone. Non a caso la Bmw acquistò dall’italiana ISO la licenza della Isetta, trasformandola in un’icona globale.

Il design esalta l'anima dell'elegante quadriciclo elettrico a due posti, a cui si accede spalancando la scenografica porta anteriore. Gli esterni richiamano le linee morbide e i colori pastello delle bubble car, con una livrea bicolore blu e bianco arricchita da dettagli cromati, mentre gli interni propongono concept di lusso contemporaneo: rivestimenti in Alcantara nelle tonalità calde del marrone, del beige e dell’ambra trasformano l’abitacolo in un oggetto di lifestyle raffinato. La cura artigianale è affidata a Sifral, atelier d’eccellenza italiana nella sellatura.

Microlino è un gioiellino che il mercato sta apprezzando. Agile e facile da parcheggiare grazie alla sua compattezza (appena 2.5 m di lunghezza, 1,47 di larghezza e 1,5 di altezza), vanta anche un bagagliaio di 230 litri. Adotta un telaio monoscocca in acciaio e alluminio, a beneficio della sicurezza., ha una elevata rigidità torsionale per una guida precisa e dinamica. La gamma prevede due versioni: Microlino 90 e Microlino 45 Lite. Il primo modello è omologato L7e, raggiunge 90 km/h e prevede tre versioni di batteria (fino a 15kWh) con autonomia di 91, 177 o 230 km. C'è perfino la modalità sport per una guida più brillante. La Microlino 45 Lite è la versione L6e guidabile dai 14 anni, con una velocità massima di 45 km/h.