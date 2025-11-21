Milano AutoClassica 2025 celebra storia motorismo italiano: da oggi 3 giorni di fiera tra presentazioni, dibattiti e talk-show

Si e' aperta oggi Milano AutoClassica, vetrina internazionale della tradizione motoristica che vede Automobile Club d'Italia, Aci Storico e Automobile Club Milano tra i protagonisti della manifestazione allo stand 8 del padiglione 12, impreziosito dalle icone dell'eccellenza tecnologica e stilistica su quattro ruote. Sono ben 23 gli appuntamenti programmati nello stand durante i 3 giorni di fiera tra presentazioni, dibattiti e talk-show che spaziano dalle corse automobilistiche ai concorsi di eleganza, dalle auto alle moto, dai libri ai film, dai programmi dei club ai grandi piloti tricolori, fino ad arrivare alle anticipazioni sull'edizione 2026 della Coppa Milano Sanremo che quest'anno compie 120 anni e alla presentazione dell'iniziativa sull'educazione stradale dal titolo «Scegli la strada della sicurezza», organizzata da Aci/Ac Milano, Regione Lombardia e Inail Lombardia.

«Oggi inauguriamo Milano AutoClassica, esposizione simbolo nel panorama internazionale degli eventi dedicati alla motorizzazione storica. Milano e' la cornice ideale per celebrare non solo il mezzo automobilistico, ma la storia, la passione e la cultura che esso rappresenta». Cosi' si esprime Geronimo La Russa, Presidente dell'Automobile Club Milano e Presidente eletto Aci, che continua: «In queste sale e in questi padiglioni si tocca con mano genio, creativita' e bellezza che hanno reso l'Italia, e in particolare Milano, un punto di riferimento indiscusso nel mondo dell'automobile. Qui, le vetture che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia industriale e sportiva sono testimoni viventi di un patrimonio inestimabile». «L'Aci non poteva che essere in prima linea in questo progetto. La nostra partecipazione a Milano AutoClassica si concretizza con uno stand che ospitera' iniziative e convegni sui temi dell'Automotive», ha concluso.

Il Commissario Straordinario dell'Aci, Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, sottolinea: «Le manifestazioni dedicate al motorismo storico confermano una dinamica di crescita sostenuta da un interesse che continua ad ampliarsi. Parliamo di un settore che coinvolge piu' di 10 milioni di veicoli ultraventennali, un patrimonio che l'Aci tutela promuovendo iniziative capaci di unire cultura, tecnica e responsabilita' sociale. In questo contesto, Milano AutoClassica rappresenta un appuntamento strategico, dove porteremo avanti anche il progetto di prevenzione avviato grazie alla collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ricerca Cardiovascolare, che permettera' a tutti i visitatori di effettuare un check up cardiologico gratuito presso il nostro stand». «Milano AutoClassica e' il luogo perfetto per avvicinare il grande pubblico alla storia dell'automobile - dichiara il Subcommissario Aci e Presidente Aci Storico, On. Giovanni Battista Tombolato - attraverso contenuti che parlano alle diverse generazioni di appassionati.

L'esposizione e i numerosi appuntamenti previsti nello stand offrono un percorso che intreccia design, motorsport, anniversari storici e progetti di prevenzione, restituendo la complessita' e la ricchezza del motorismo storico italiano». «Siamo entusiasti di partecipare a Milano AutoClassica anche nel 2025, con uno stand che ospitera' iniziative e convegni anche su importanti temi di mobilita', sicurezza e storia. E' la celebrazione del mondo dei motori, del design italiano e della storia dell'automobile», afferma Pietro Meda, Vicepresidente vicario di Automobile Club Milano. «In questi padiglioni rivivono le emozioni di generazioni di automobilisti, dove famiglie e giovani scoprono per la prima volta il fascino senza tempo delle auto classiche e delle youngtimer, e dove i collezionisti e gli operatori di mercato hanno l'opportunita' di incontrarsi. Ac Milano e' e rimane al fianco di chi ama l'automobile e il Motorsport», ha concluso.