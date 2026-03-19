Milano Design Week, 70 case automobilistiche nella mostra “10 anni di Saloni all'aperto”

Sarà inaugurata lunedì 20 aprile alle 9.30, in via Tortona 35 a Milano, in occasione della Milano Design Week la mostra «10 anni di Saloni dell'Auto all'aperto», dedicata al format inventato da Andrea Levy, che dal 2015 ha portato i motor show all'aperto a Torino, Milano e Monza, trasformando piazze e luoghi simbolo in un grande palcoscenico per l'automobile. Promotori della mostra sono Mimo Milano Monza Motor Show, in programma all'Autodromo Nazionale Monza dal 26 al 28 giugno, e Salone Auto Torino, che si svolgerà dall'11 al 13 settembre 2026 nel centro di Torino.

L'installazione «10 anni di Saloni dell'Auto all'aperto» ripercorre dieci anni di eventi attraverso un videowall immersivo lungo 50 metri, progettato con una forma ondulata che accompagna il visitatore in un racconto continuo dei momenti più significativi dei motor show open-air. Al centro del progetto espositivo ci sono i brand: oltre 70 case automobilistiche che, edizione dopo edizione, hanno scelto Mimo Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino come piattaforma per presentare anteprime, city car, modelli elettrici, plug-in hybrid, supercar e concept, contribuendo a definire nuove modalità di dialogo con il pubblico e nuovi linguaggi espositivi.

Il videowall racconta dieci anni dei Saloni dell'Auto all'aperto: dalla grande e spettacolare parata davanti al Duomo di Milano, simbolo della ripartenza post-pandemia, al passaggio di una monoposto Red Bull di Formula 1 in via Roma a Torino, fino alle parate di supercar nel centro cittadino che hanno trasformato Torino in un palcoscenico diffuso e alla Mole Antonelliana illuminata con i loghi delle case automobilistiche come segno di accoglienza ai brand.Scorrono inoltre le President Parade, che hanno visto i vertici dell'industria al volante dei modelli più rappresentativi, e la sfilata che ripercorre 100 anni di storia della mobilità, dalla carrozza alle auto più tecnologiche, passando per prototipi e modelli che hanno segnato l'evoluzione dell'automotive, insieme alle iniziative più recenti, come l'inaugurazione con un modello a guida autonoma, fino alle edizioni più attuali del Salone Auto Torino.