Milano Monza Motor Show, torna in scena dal 26 al 28 giugno l'evento open-air tra supercar e hypercar

Torna dal 26 al 28 giugno il MIMO Milano Monza Motor Show, l'evento open-air dedicato al mondo dell'auto che trasformerà ancora una volta l'Autodromo Nazionale Monza in un grande raduno automobilistico dedicato a performance e innovazione. L'ingresso sarà gratuito e il programma unirà esposizioni dinamiche, test drive e attività in pista. Protagoniste della manifestazione saranno supercar e hypercar, insieme a prototipi, one-off e modelli di nuova generazione portati dalle case automobilistiche. Cuore dell'evento sarà il Supercar Paddock, che ospiterà centinaia di vetture provenienti sia da collezioni private sia dai costruttori internazionali.

Ogni giorno le vetture sfileranno nella Supercar Parade lungo le sopraelevate e sul circuito di Formula 1 di Monza. Ampio spazio sarà dedicato anche all'esperienza diretta del pubblico, che potrà partecipare gratuitamente ai test drive organizzati dai brand automobilistici sui percorsi interni dell'autodromo, inclusi tratti delle sopraelevate. I box e gli stand del paddock saranno trasformati in un villaggio dedicato all'incontro tra visitatori e case auto. L'edizione 2026 rafforzerà anche la componente sportiva della manifestazione con il ritorno del Time Attack, disciplina a cronometro riservata a vetture ad alte prestazioni, e con le attività di Track4fun, realtà specializzata in track day che offrirà agli appassionati la possibilità di guidare in pista in sicurezza. Tra le novità dell'edizione 2026 ci sarà la Journalist Parade, prevista nella giornata inaugurale del 26 giugno.

Giornalisti italiani e internazionali sfileranno al volante di vetture elettriche e ibride plug-in lungo un percorso tra il centro di Monza e il circuito, in un evento dedicato al racconto della transizione verso la nuova mobilità. Grande attenzione sarà dedicata infine all'elettrificazione con la nuova MIMO Electric Area, spazio interamente riservato ai modelli a zero emissioni. I visitatori potranno conoscere e provare vetture elettriche su percorsi dedicati, supportati da infrastrutture di ricarica veloce installate all'interno dell'autodromo.