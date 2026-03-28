Millenium Expo 2026: il 18 e 19 aprile all’Ippodromo Capannelle la 42ª mostra di auto e moto d’epoca

ROMA - Nel cuore della primavera capitolina, il fascino del motorismo storico torna protagonista con la 42ª edizione del Millennium Expo, in programma il 18 e 19 aprile 2026 presso l’Ippodromo Capannelle. Una cornice che, dal 1999, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per appassionati, collezionisti e semplici curiosi, diventando negli anni la più grande manifestazione dedicata ad auto, moto e ricambi d’epoca del Centro-Sud Italia.

L’evento si sviluppa all’interno dell’ampio parco dell’impianto romano, alternando aree verdi e superfici pavimentate, spazi coperti e zone all’aperto che accolgono club, espositori e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Il risultato è un percorso immersivo che attraversa epoche e stili diversi, tra vetture iconiche, motociclette rare, componenti meccaniche difficili da reperire e un ricco universo di modellismo e memorabilia. Molto più di una semplice mostra statica, il Millennium Expo è una vera e propria esperienza culturale dedicata alla storia della mobilità, dove ogni mezzo racconta un frammento di passato.

Il programma dell’edizione 2026 si distingue per una forte componente celebrativa, con anniversari che riportano al centro della scena alcune delle vetture più rappresentative degli ultimi decenni. I cinquant’anni della Volkswagen Golf GTI diventano l’occasione per ripercorrere la nascita e l’evoluzione del concetto di sportività accessibile. Mentre i trent’anni di modelli come BMW Z3, Mercedes-Benz SLK, Porsche Boxster e Jaguar XK8 riportano alla ribalta l’epoca d’oro delle roadster degli anni Novanta, simbolo di un periodo in cui design e piacere di guida si fondevano in maniera quasi irripetibile.

Accanto alla celebrazione del passato, il Millennium Expo guarda anche al futuro del collezionismo attraverso un seminario dedicato al mondo delle youngtimer, un segmento sempre più centrale per gli appassionati e per chi considera l’auto storica anche come forma di investimento. L’incontro, previsto nella Club House dell’ippodromo, approfondisce le dinamiche di mercato e individua i modelli più interessanti da acquistare, offrendo una chiave di lettura aggiornata su vetture ancora relativamente recenti ma già proiettate verso una rivalutazione storica ed economica.

La giornata di sabato si anima ulteriormente con un evento dinamico organizzato dal Registro Italiano Volkswagen, che porta in pista una trentina di Volkswagen Maggiolino impegnati in un mini circuito a ostacoli. Un momento spettacolare e coinvolgente che rompe la staticità dell’esposizione e restituisce al pubblico il lato più ludico e autentico della passione per i motori storici, dimostrando come questi veicoli siano ancora perfettamente in grado di emozionare anche in movimento.

Sempre nella stessa giornata, trova spazio anche un importante momento di approfondimento culturale con il convegno organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, dedicato alla presentazione di un progetto pilota per la raccolta e la valorizzazione della documentazione del motociclismo storico nel Lazio. Un’iniziativa che sottolinea come il patrimonio legato alle due ruote non sia fatto solo di mezzi, ma anche di archivi, storie e testimonianze da preservare per le generazioni future.

La domenica, invece, è caratterizzata da un’atmosfera più scenografica e celebrativa, con il raduno delle roadster anni Novanta che culmina in una sfilata davanti alla tribuna d’onore. A rendere ancora più suggestivo il momento contribuisce la presenza della sfilata Miss Pin Up, elemento che richiama l’immaginario vintage e rafforza il legame tra cultura automobilistica e costume, tra estetica e passione.

Un altro aspetto centrale della manifestazione è l’attenzione verso i club e gli appassionati organizzati. Anche per questa edizione viene confermata la convenzione che permette ai soci dei club federati di usufruire di un parcheggio riservato gratuito all’interno dell’area espositiva. A ciò si aggiunge la politica di ingresso agevolato, resa possibile dal patrocinio di realtà come Automobile Club d'Italia, Automotoclub Storico Italiano e la stessa Federazione Motociclistica Italiana, insieme ai principali club dedicati a marchi iconici del panorama italiano.