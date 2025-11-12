Millennium Expo 2025, l’11 e il 12 ottobre all’Ippodromo delle Capannelle la 41ª mostra di auto e moto d’epoca

ROMA – La passione per il motorismo storico torna nel cuore della Città Eterna con la 41ª edizione del Millennium Expo, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 nella cornice ormai tradizionale dell’Ippodromo Capannelle. Dal 1999 la storica struttura capitolina ospita quella che si è affermata come la più grande mostra-scambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro-Sud, un appuntamento che richiama ogni anno appassionati, collezionisti e club provenienti da tutta Italia.

Il parco dell’ippodromo, con i suoi ampi spazi verdi alternati ad aree asfaltate e zone coperte, si trasformerà ancora una volta in un museo a cielo aperto, dove poter ammirare esemplari di grande fascino, scoprire rarità a due e quattro ruote e immergersi nel mercato di ricambi, accessori, modellismo d’epoca e memorabilia. L’esposizione rimane infatti il cuore pulsante della manifestazione, ma attorno ad essa ruoterà un programma di eventi collaterali che arricchiscono la visita e rendono il Millennium Expo una vera e propria festa della cultura motoristica.

Tra le novità principali di questa edizione spicca la convenzione riservata ai club federati. Per la prima volta i soci di ASI, ACI, FMI, Vespa, Lambretta e dei Registri storici potranno beneficiare di un parcheggio gratuito per il proprio veicolo d’epoca direttamente all’interno dell’ippodromo, con ingresso ridotto e senza limiti di orario in uscita. Una formula pensata per valorizzare la partecipazione dei club e favorire la presenza di un parterre di mezzi storici ancora più variegato e numeroso.

Non mancheranno poi momenti capaci di unire spettacolo, cultura e passione. Tra questi il Mini GP, un circuito riservato alle automobiline a pedali, realizzate artigianalmente e ispirate alle monoposto degli anni Cinquanta. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con UNICEF e ASI Solidale, aggiunge un tocco ludico e al tempo stesso benefico all’evento, avvicinando i più piccoli al mondo del motorismo storico. Spazio anche al tradizionale motoincontro, accompagnato da una tavola rotonda organizzata da FMI, Vespa e Lambretta Club, con agevolazioni dedicate ai tesserati.

Il programma si intreccerà inoltre con i grandi appuntamenti dell’ippodromo, che nel weekend ospiterà il 98° Derby Italiano del Trotto e il Premio Oaks del trotto memorial Carlo e Asya Tranfo. Domenica, a rendere ancora più scenografica l’atmosfera, tornerà la sfilata delle Miss Pin Up, che percorreranno la pista a bordo di particolari mezzi storici, unendo il fascino del costume vintage all’eleganza senza tempo delle auto d’epoca.

Per questa 41ª edizione è stata annunciata anche un’asta di auto storiche, con la presenza di un esperto incaricato di illustrare le vetture proposte all’incanto. Un’occasione ulteriore per collezionisti e appassionati alla ricerca di modelli esclusivi, che conferma la volontà degli organizzatori di ampliare ogni anno l’offerta e il prestigio della manifestazione. Il Millennium Expo sarà aperto dalle 9 alle 17:30 sia sabato 11 che domenica 12 ottobre.