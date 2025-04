Millennium Expo 2025, il 12 e 13 aprile all’Ippodromo Capannelle la 40ª mostra di auto e moto d’epoca

La passione per il motorismo d'epoca torna nella Capitale con la 40ª edizione del MillenniumExpo, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto, moto e ricambi storici del Centro-Sud Italia. Il 12 e 13 aprile 2025, l'Ippodromo Capannelle ospiterà nuovamente questa grande mostra-scambio, trasformandosi in un vero e proprio museo a cielo aperto, con esemplari rari e affascinanti che hanno segnato la storia sia dell'automobile che delle due ruote.

L’evento, che nel corso degli anni si è affermato come un punto di riferimento per collezionisti, restauratori e semplici curiosi, offrirà un’ampia esposizione di veicoli storici. Le aree, suddivise tra spazi coperti e scoperti, accoglieranno club specializzati e privati espositori, permettendo ai visitatori di ammirare da vicino modelli iconici perfettamente restaurati. Accanto alle auto e moto d’epoca, non mancherà il consueto mercato di ricambi e accessori, un'occasione imperdibile per chi è alla ricerca di pezzi originali e introvabili per i propri mezzi.

Oltre alla componente espositiva e commerciale, il MillenniumExpo 2025 sarà arricchito da una serie di eventi collaterali che celebrano le pietre miliari dell’automobilismo. In primo piano l'Anniversary Day, che renderà omaggio ad alcuni modelli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei motori. Saranno festeggiati quindi i 70 anni della Citroën DS, della Fiat 600, della Vespa GS e della Lambretta LD, oltre ai 50 anni della Volkswagen Polo e ai 40 anni della Fiat Uno Turbo e della Fiat Croma. Per ogni anniversario, i modelli saranno accompagnati da una sfilata con tanto di figuranti in abiti d’epoca, per un viaggio nel tempo capace di evocare atmosfere e ricordi di un’epoca passata.

Un’altra attrazione imperdibile sarà il raduno della Fiat Panda, che vedrà la partecipazione di ben 30 modelli della celebre utilitaria italiana. Per l’occasione, farà il suo debutto la nuova Fiat Grande Panda 2025, un passaggio del testimone simbolico tra passato e futuro a sottolineare l'evoluzione del celebre modello della Casa torinese.

Gli amanti delle due ruote potranno invece partecipare al moto incontro organizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e il Vespa Club d'Italia, che offrirà un ingresso ridotto ai tesserati. Inoltre, l’Archivio Storico Citroën esporrà alcuni dei modelli più rappresentativi del marchio francese, sottolineando l’evoluzione tecnica e stilistica del Double Chevron nel corso dei decenni.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della fiera, torna anche la tradizionale Festa di Primavera, che vedrà la partecipazione di Miss Pin Up WW2, pronte a ricreare il fascino delle icone di stile degli anni ’40 e ’50. Un’iniziativa che, unita alla qualità e alla varietà dell’esposizione, conferma il MillenniumExpo come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori, vetture e moto d’epoca.

Con un orario di apertura dalle 9:00 alle 17:30, sia sabato che domenica, la manifestazione promette due giornate all’insegna della passione, della cultura e della condivisione. Un'occasione unica per perdersi tra i modelli che hanno fatto sognare intere generazioni e per scoprire, o riscoprire, il fascino senza tempo di auto e moto d’epoca.