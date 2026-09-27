Millennium Expo 2026: il 17 e 18 ottobre a Capannelle la 43ª edizione della mostra di auto e moto d’epoca

Il fascino del motorismo storico torna protagonista nella Capitale con la 43ª edizione del Millennium Expo, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 all’Ippodromo Capannelle. Una manifestazione che dal 1999 ha trovato nello storico impianto romano la propria sede naturale e che si è affermata come uno degli appuntamenti di riferimento per appassionati, collezionisti e semplici curiosi interessati ad auto, moto, ricambi e memorabilia d’epoca. L’edizione autunnale si presenta con un programma particolarmente ricco, costruito ancora una volta sull’incontro tra passione, tradizione, cultura ed emozione.

L’Ippodromo Capannelle, recentemente restituito alla sua bellezza originaria, offrirà una volta di più una cornice ideale per un evento che si sviluppa tra aree coperte e spazi all’aperto, zone verdi e superfici pavimentate. All’interno del parco troveranno posto club, espositori e venditori specializzati, con un’offerta che spazia dalle automobili e motociclette storiche ai ricambi e agli accessori, passando per il modellismo d’epoca e gli oggetti da collezione. Un percorso nel quale la ricerca del componente difficile da reperire si affianca alla possibilità di ammirare vetture e motociclette capaci di raccontare epoche differenti della storia della mobilità.

Il programma della 43ª edizione sarà caratterizzato soprattutto da una serie di importanti anniversari. Tra i protagonisti ci sarà la Vespa, che nel 2026 celebra gli ottant’anni dalla nascita. Il Millennium Expo le dedicherà il Vespa Village, uno spazio riservato allo scooter Piaggio che proporrà una selezione delle versioni più rappresentative prodotte dal 1946 a oggi. A completare la celebrazione è prevista anche una sfilata, pensata per ripercorrere attraverso i modelli l’evoluzione di uno dei veicoli simbolo della storia industriale e del design italiano.

Grande attenzione sarà riservata anche alla Lancia, che raggiunge il traguardo dei 120 anni. Per l’occasione il Millennium Expo proporrà un concorso d’eleganza monomarca con dodici vetture costruite dagli anni Trenta agli anni Novanta, offrendo un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della storia della Casa torinese. Tra le protagoniste figurano l’Astura e l’Appia, mentre la Gamma sarà chiamata a celebrare anche il proprio cinquantesimo anniversario. Non mancherà inoltre la Thema Ferrari, modello particolarmente rappresentativo della produzione Lancia degli anni Ottanta e Novanta.

La storia della manifestazione sarà a sua volta protagonista grazie a Millennium Story, una mostra fotografica che ripercorre le 43 edizioni del Millennium Expo mettendole in relazione con i cento anni dell’Ippodromo Capannelle. Un doppio anniversario che consente di raccontare non soltanto l’evoluzione della rassegna romana, ma anche quella della sua storica sede, diventata negli anni parte integrante dell’identità dell’evento. Le immagini accompagneranno così il pubblico attraverso oltre due decenni di esposizioni, raduni e iniziative dedicate al motorismo storico.

Anche il mondo delle due ruote avrà un ruolo centrale nell’edizione autunnale con l’Heritage Motorcycle District, grande spazio dedicato al motociclismo storico. Saranno presenti club e marchi che hanno scritto pagine importanti della storia delle motociclette, tra cui Moto Guzzi, Ducati, MV Agusta e Honda. L’area permetterà di mettere a confronto modelli, epoche e filosofie costruttive differenti, confermando la vocazione del Millennium Expo a rappresentare l’intero universo del motorismo d’epoca e non soltanto quello automobilistico.

Accanto all’esposizione troverà spazio anche l’approfondimento culturale, con un seminario dedicato alla scuola di restauro e alla motostoria. L’incontro, ospitato nella Club House, riunirà esperti del settore e permetterà di affrontare il tema della conservazione e del recupero dei veicoli storici, sottolineando come la tutela del patrimonio motoristico passi anche attraverso conoscenze tecniche, documentazione e trasmissione delle competenze.

Tra le iniziative più particolari dell’edizione 2026 ci sarà infine Marilyn 100, appuntamento dedicato al centenario della nascita di Marilyn Monroe. Il legame tra cinema, costume e motorismo sarà celebrato attraverso un intrattenimento a tema che avrà come protagoniste ancora una volta le Vespa, con una sfilata pensata per unire l’immaginario vintage alla storia dello scooter italiano.

Il Millennium Expo conferma inoltre la propria attenzione verso i club federati e i proprietari di veicoli storici. Anche per questa edizione viene infatti rinnovata la convenzione che prevede un parcheggio riservato gratuito all’interno della mostra per i proprietari di veicoli d’epoca appartenenti ai club convenzionati. Una soluzione che consente agli appassionati di vivere la manifestazione anche attraverso il proprio mezzo storico, trasformando l’area dell’Ippodromo Capannelle in una vera e propria esposizione dinamica.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 e domenica 18 ottobre, con la biglietteria aperta dalle 9:15 alle 18:00 nella giornata di sabato e dalle 9:00 alle 17:30 domenica. L’Ippodromo Capannelle, in via Appia Nuova 1245, tornerà così a trasformarsi per un fine settimana in un grande punto d’incontro dedicato alla memoria del motorismo. Un luogo dove auto e moto d’epoca, ricambi, club, restauratori e collezionisti contribuiranno a costruire un viaggio attraverso oltre un secolo di storia, confermando la formula del Millennium Expo come momento di incontro tra cultura, passione e conservazione del patrimonio motoristico italiano.