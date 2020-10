MillenniuMExpo, la mostra scambio di auto, moto e ricambi d’epoca sbarca a Roma il 10 e 11 ottobre all’Ippodromo Capannelle

ROMA - La passione per i motori di Sergio Curati è tanto forte da creare un evento che dura da ben 34 anni: MillenniuMExpo, la più antica e amata mostra scambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro-sud Italia. Una manifestazione che fonde sport, cultura, passione e storia e che si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 all’ Ippodromo Capannelle, munito di oltre 500 piazzole e che ospiterà 300 espositori e sito in Via Appia Nuova, 1245 a Roma.

Un appuntamento che ricambisti, restauratori, modellisti, proprietari di veicoli storici e appassionati del settore aspettano con trepidazione tutto l’anno e che grazie a Sergio Curati, organizzatore e cofondatore della mostra scambio, continua ad interessare una nutrita schiera di pubblico.

Ad impreziosite il MillenniuMExpo saranno le rassegne storiche legate agli anniversari di modelli e marchi, tra cui i 110 anni di Alfa Romeo e un’esposizione di moto giapponesi, in riferimento agli anni di piombo romani che dal 70’ ai primi 80’ hanno avuto come simbolo cardine questa tipologia di veicoli. Infine, sempre all’interno della mostra scambio, avrà luogo il cosiddetto “Nostalgy Day” che consisterà in una rassegna con musica e abiti d’epoca.

"Questa è una manifestazione che nasce da una passione personale che ho avuto praticamente da sempre, per le auto d'epoca, e dato che Roma non aveva una manifestazione simile abbiamo deciso di dare vita al MillenniuMExpo! Peccato che i giovani sono lontani da questo settore, dato che oggi vanno di più le auto nuove, ma è importante ricordare chi, grazie a queste auto, ha promosso la nostra cultura e in generale il cosìdetto Made in Italy!” ha spiegato Sergio Curato, padre nobile della mostra scambio.

Durante la manifestazione tutte le misure anti Covid-19 sanno messe in atto per tutelare la salute e il relativo divertimento del pubblico: percorsi separati e postazioni con gel disinfettante nell’ippodromo, obbligando tutti ad indossare la mascherina anche all’ aperto come imposto dall’ordinanza regionale del 1/10/2020.