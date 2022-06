MIMO 2022, alla seconda edizione presenti 50 brand. Tra veicoli in mostra e parate, anche un convegno internazionale

MILANO - Saranno un totale di 50 i brand automobilistici e motociclistici che parteciperanno alla seconda edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, che andrà in scena dal 16 al 19 giugno. Gli organizzatori hanno previsto l’arrivo di oltre 500.000 visitatori, grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass su www.milanomonza.com di viaggiare su tutte Le Frecce direzione Milano con uno sconto fino al 50% nella settimana dell’evento. Il 16 giugno alle 10 MIMO partirà con il taglio del nastro davanti all’hospitality MIMO Center, l’headquarter della manifestazione che sorgerà in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo, accanto allo stand RAI. Alle 19 prenderà il via la Premiere Parade, l’unveil dinamica delle novità e delle anteprime presentate e guidate dai presidenti e dai CEO dei brand espositori.

In questa seconda edizione la Premiere Parade sarà aperta da Horacio Pagani, con il Sindaco di Milano, a bordo della sua ultima hypercar che guiderà il convoglio di manager in un doppio giro attorno al Duomo. Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno il cuore dell’esposizione statica, mentre nell’Area Test Drive organizzata in collaborazione con Enel X Way in viale Gadio, adiacente al Castello Sforzesco, aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19, i visitatori potranno trovare oltre 30 modelli proposti dai costruttori che coprono tutte le tecnologie (100% elettriche, ibride e termiche a basso impatto ambientale) disponibili per una prova su strada. In programma anche il convegno internazionale ‘Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità’, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e che si terrà presso l’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia a Milano, venerdì 17 giugno. Per assistere in presenza al Convegno sarà possibile iscriversi ai panel sul sito www.milanomonza.com compilando l’apposito modulo, scegliendo a quale delle discussioni partecipare o scegliendo di seguire il Convegno per intero.