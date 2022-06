MIMO 2022, buona la seconda: conclusa un’edizione da record. Numeri in crescita e ottimismo per l’edizione del 2023

MILANO - Dopo 4 giorni di passione calamitata principalmente in Piazza Duomo a Milano e all’Autodromo di Monza, si è chiusa la seconda edizione del MIMO, il Milano Monza Open-Air Motorshow. L’elevato numero di visitatori, in netta crescita rispetto all’edizione scorsa condizionata dalla pandemia, si è diviso equamente tra l’esposizione di veicoli nel centro di Milano, alle numerose attività previste nel paddock dell’autodromo. Quattro giorni di motori, tra sportive che rombano in pista e nuove tecnologie illustrate nei workshop e negli approfondimenti.

Fino alle ormai tradizionali parate, dalla scorsa edizione con vista sul Duomo. Il bilancio positivo ha spinto gli organizzatori a dare già appuntamento al 2023 per la 3¦ edizione. Andrea Levy, Presidente MIMO: « MIMO si conferma una manifestazione in crescita, quattro giorni di passione pura, cominciando con quella per la mostra a Milano e finendo con l’entusiasmo all’Autodromo Nazionale di Monza: abbiamo rivisto i paddock pieni, le famiglie, giovani. Abbiamo rimesso l’automobile al centro, in versione statica e nei test drive, che sono andati benissimo».