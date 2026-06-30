MiMo 2026, chiusi a Monza tre giorni di successo tra supercar e novità internazionali con modelli esclusivi e prove su strada

Si è conclusa la quinta edizione del Mimo Milano Monza Motor Show, andata in scena dal 26 al 28 giugno all'Autodromo Nazionale Monza. La manifestazione ha richiamato migliaia di appassionati e operatori del settore, offrendo un ricco programma di anteprime, prove su strada ed esibizioni dinamiche. Tra i momenti più importanti del weekend c'è stato il debutto mondiale della SGT 55 di SGT Automobili. Grande attenzione anche per la Giamaro Krafla, hypercar italiana da 2.157 CV, e per la presentazione della Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, affiancata dalle versioni elettriche S05 BEV e S07 BEV.

Nei box dell'Autodromo erano presenti numerosi costruttori, tra cui Chery, Omoda e Jaecoo, Tesla, Changan e Mercedes, tra i modelli più attesi il Cybertruck, la Bmw Skytop e diverse supercar ed elaborazioni speciali. Il pubblico ha inoltre potuto partecipare ai test drive delle ultime novità di mercato e assistere alle attività in pista dedicate alle supercar, ai Track Day e alla Supercar Parade, uno degli appuntamenti più spettacolari della manifestazione.

La giornata conclusiva è stata riservata al motorsport con il GT3 Challenge e la Speed Cup, mentre non sono mancati incontri con piloti e addetti ai lavori, oltre alle iniziative dedicate alla mobilità elettrica e alla sicurezza stradale. Anche quest'anno il Mimo ha confermato il proprio ruolo di vetrina per l'industria automobilistica e di evento capace di coinvolgere un pubblico trasversale.