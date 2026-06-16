Mimo 2026 torna a Monza dal 26 al 28 giugno: tre giorni tra supercar, test drive e mobilità elettrica

Supercar, competizioni in pista, test drive, mobilità elettrica e nuove tecnologie. Dal 26 al 28 giugno torna all'Autodromo Nazionale Monza il Mimo Milano Monza Motor Show, la manifestazione dedicata al mondo dell'automobile che per tre giorni trasformerà il «Tempio della Velocità" in un grande evento open-air a ingresso gratuito. Dalle 9 alle 20 il pubblico potrà accedere al circuito brianzolo per vivere da vicino l'esperienza dei motori tra esposizioni, attività dinamiche e spettacoli. L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di alcuni dei marchi più prestigiosi del settore, con Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, McLaren, Lotus e Dallara protagonisti insieme a collezionisti e proprietari di supercar che potranno scendere in pista grazie ai track day organizzati durante la manifestazione. Ad aprire ufficialmente l'evento, venerdì 26 giugno, sarà la tradizionale Parata Inaugurale sul rettilineo del circuito di Formula 1.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano gli show di drifting organizzati dal Campionato Italiano Drifting e la Supercar Parade, la sfilata quotidiana che porterà supercar e hypercar sulle storiche sopraelevate e sul tracciato di Monza. Spazio anche alle competizioni con il debutto della «GT3isti Challenge» e della Speed Cup, gare autorizzate da Aci Sport che vedranno impegnati piloti e vetture ad alte prestazioni nella formula Time Attack. Ampia anche l'offerta dedicata ai test drive e alle novità di prodotto. Tra i brand presenti figurano Chery, Omoda, Jaecoo, Icaur, Lepas, Tesla, Changan e Mercedes-Benz, con numerosi modelli a disposizione del pubblico per le prove dinamiche. Tesla porterà inoltre in esposizione il Cybertruck e il robot umanoide Optimus, mentre Changan presenterà in anteprima la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid.

Nel paddock saranno esposte alcune delle vetture più esclusive del panorama internazionale, tra cui la hypercar italiana Giamaro Krafla da oltre 2.100 cavalli, modelli firmati Ares Atelier, supercar elaborate da BRS Motorsport e una serie di esemplari rari e da collezione, tra cui la Bmw Skytop in edizione limitata. Presenti anche il team MRNC12 Racing with Ferrari, la community GT-Queens dedicata alle donne nel motorsport e numerosi club automobilistici. Grande attenzione sarà riservata anche alla mobilità elettrica con l'Electric Area by Plenitude, che ospiterà attività di ricarica, test drive e percorsi interattivi dedicati all'e-mobility. Non mancheranno iniziative dedicate alla sicurezza stradale, come il simulatore di crash test di CYBEX, oltre ad aree dedicate all'intrattenimento e al leisure.