MIMO, tra motori e passione, terminata l'edizione 2025. Supercar e novità di prodotto al centro dell'attenzione del pubblico

Si è conclusa la quarta edizione del MIMO Milano Monza Motor Show, evento che ha richiamato appassionati e curiosi della quattro ruote che in tre giorni hanno potuto vedere da vicino supercar, hypercar e prototipi elettrici. Al circuito nazionale di Monza, tutte le aree sono state occupate: il movimento in pista non è mai cessato e all'infopoint si sono dati appuntamento visitatori e appassionati che hanno potuto iscriversi alle attività dinamiche godendo anche della mostra dal titolo «Donne e Motori? Gioie e Basta» ideata da Elisabetta Cozzi e che vede una collezione di foto di esponenti donne che contribuiscono a rendere grande il mondo automotive.

A inaugurare l'edizione 2025, il sound inconfondibile delle Pagani, protagoniste della parata di apertura con modelli da sogno come Huayra R Evo Roadster, Huayra R, Codalunga e Utopia Coupé. E poi via, in una lunga sequenza di eccellenze: Ferrari, McLaren, Dallara, Lamborghini, Porsche, Aston Martin e Maserati, che hanno dato vita a uno spettacolo ininterrotto di potenza e stile. MIMO 2025 ha dato anche la possibilità ad appassionati di vedere da vicino alcuni esemplari unici di auto storiche che hanno fatto la storia del motorsport, esposizione organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano. Grande attenzione anche per le novità di prodotto, con l'anteprima italiana della Jaecoo 5, presentata allo stand Omoda&Jaecoo e accreditata tra i SUV più attesi del momento. Infine, a firmare uno dei momenti più significativi dell'edizione, la prima uscita in pista delle due Maserati a guida autonoma, GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore, nate dalla collaborazione tra Aidoptation, Politecnico di Milano e Indy Autonomous Challenge.