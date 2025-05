Misano, la festa Suzuki: tutto intorno ai motori. La casa giapponese protagonista schiera il meglio della produzione

MISANO - Suzuki mette in mostra il meglio di sé. Auto, moto, motori marini, in una due giorni tutta dedicata alla passione, alla qualità, alle performance di un marchio che sul mercato europeo ci sa stare alla grande. E così mentre un mito come Kevin Schwantz continua a firmare autografi, l’autodromo di Misano è diventato un palcoscenico dove le nuove Vitara Hybrid all grip hanno dimostrato che in fatto di trazione integrale non c’è né per nessuno. Dove le nuove Swift Sport, con motore BoosterJet, sono performanti fino all’inverosimile tanto da farti affondare sull’acceleratore senza sbavature anche nei curvoni; dove, in fatto di affidabilità e guidabilità, la gamma moto 2025, oltre ad essere completa, non ha nulla da invidiare a nessuno. E poi la guida “avventurosa” delle Swift Sport con skid plate, gli accessori, l’abbigliamento, le personalizzazioni. E che dire delle esibizioni, i simulatori della guida in pista con la moto in piega che saltella sui cordoli, il simulatore delle impennate, il concerto di tamburi giapponesi e tante altre attrazioni.

Ma parlare di Suzuki vuol dire anche parlare di mare, di vacanze, di motori marini, elettronici e meccanici (gamma completa di entrambe le versioni) che hanno dalla loro soprattutto una straordinaria qualità senza rinunciare alle performance. Paolo Ilariuzzi, direttore Italia di Suzuki, lo ha detto chiaro e tondo: «Sono 60 anni che costruiamo motori marini e, man mano che andiamo avanti, il mercato ci dice con sempre maggiore percezione, che chi vuole qualità e tecnologia in una gamma straordinariamente completa, sceglie Suzuki». Ilariuzzi mostra con soddisfazione i grafici delle vendite: nel 2024 sono stati venduti in Italia quasi ventimila motori. Un dato che proietta il nostro Paese al vertice in Europa e supera di molto anche l’avversario di sempre, la Francia. Il trend nel nostro Paese è in salita, ha superato il pre-covid e, con l’arrivo del DF350 nel 2026, anche il vertice delle vendite totali mondo non sembra poi così lontano. E, udite udite, c’è un altro dato che “nobilita” Suzuki: la rete dei concessionari a cui il marchio ha dato priorità assoluta anche quando, in pieno covid, i motori arrivavano con il contagocce. «Una scelta che rifarei altre cento volte - ha detto Ilariuzzi - perché ha compattato la nostra famiglia in un momento di bisogno, e ora possiamo contare su una rete affidabile e legata al marchio».

Ma quali sono le caratteristiche principali dei motori Suzuki? L’affidabilità innanzitutto. L'asse di trasmissione disassato rispetto all’albero motore permette di avere una prima riduzione tra albero motore e albero di trasmissione ed una seconda riduzione tra albero di trasmissione e la scatola ingranaggi all’interno del piede. Questo meccanismo consente di montare eliche con diametri importanti per sfruttare a pieno l’efficienza propulsiva del motore. Inoltre, sposta in avanti il baricentro conferendo al motore maggiori equilibri, minori vibrazioni e maggiore stabilità durante la guida. E che dire delle performance. Sul litorale di Misano siamo stati al timone di un gommone Focchi di 9 metri equipaggiato con due motori DF300 gambo lungo. Planata immediata a meno di 2.500 giri, e poi giù fino a 53 nodi raggiunti a poco più 6mila giri. Avere tra le mani un timone con la spinta di questi motori, è veramente una sensazione unica. La chiglia è una vera e propria lama sull’acqua e ti fa sentire sicuro, sempre protetto, anche quando affronti una virata audace. Non è certo da oggi che Focchi e Suzuki si sposano in maniera perfetta. Chi vuole regalarsi l’accoppiata che abbiamo provato deve preparare qualcosa in più di centomila euro.

Suzuki è anche il marchio che propone tutta la linea non solo con i colori nero e bianco. C’è anche la Stealth Line, caratterizzata dall’ideogramma “Stealth” che esprime l’audacia di un design minimalista e la personalità unica di chi lo sceglie. La Suzuki Stealth Line si differenzia per l’esclusiva livrea Matte Black, una particolare verniciatura nera opaca. La colorazione Matte Black, che va ad aggiungersi al Nebular Black e al Cool White, aggiunge ulteriore personalità a modelli che possono già contare su un carattere forte e unico, grazie alla tecnologia distintiva che accompagna il marchio Suzuki, contrassegnata con il payoff The Ultimate OutboardMotor.