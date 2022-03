Mobilità sostenibile, tornano gli Electric Days dal 21-23 aprile al MAXXI di Roma

Come si sta muovendo l’Italia per la transizione ecologica? Cosa stanno facendo le istituzioni per renderla possibile? Quali soluzioni offre oggi l’industria per cambiare la nostra mobilità, rendendola comunque accessibile? Quali sono le prospettive della ricerca? Come si trasformano i rischi per la filiera industriale in opportunità di sviluppo per il Paese? Saranno queste le principali domande al centro della seconda edizione degli Electric Days, l’appuntamento phygital promosso da Motor1.com e InsideEVs.it sull’elettrificazione della mobilità, in programma dal 21 al 23 aprile al MAXXI di Roma.

L’evento si svolgerà in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, con una nuova formula pensata per approfondire la transizione ecologica della mobilità, le novità e le tendenze di settore: talk, dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi si svilupperanno all’interno della sala Auditorium del Museo MAXXI di Roma e saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter e Twitch di Motor1.com e InsideEVs. Obiettivo di questa edizione, che sarà supportata da una nuova piattaforma multi editore e da un palinsesto tematico di rinnovata concezione, sarà promuovere la cultura dell’economia circolare, informare e sensibilizzare pubblico, aziende e istituzioni sulle innumerevoli opportunità offerte dall’elettrificazione. «Tutti parlano di transizione e si dicono convinti della sua importanza - afferma Alessandro Lago, Direttore di Motor1.com e ideatore dell’iniziativa - ma cosa serve, in un Paese come l’Italia, per portarla a compimento in modo sostenibile? Il quesito riguarda l’ambiente, le persone, l’economia e il lavoro. Elementi cardine della nostra società, al centro di un processo che dovrà sì fare leva sullo sviluppo tecnologico, ma che avrà bisogno anche di scelte politiche e strategie ben calibrate. Le risposte alle domande sollevate dalla transizione sono tutt’altro che immediate: si possono trovare solo affrontando la complessità degli argomenti. Ed è questo che faremo agli Electric Days 2022, il più grande evento italiano di divulgazione sul tema mobilità e ambiente».

La comunicazione attraverso i social network rivestirà un ruolo centrale in questa edizione, ampliando la platea di riferimento dell’iniziativa e promuovendo una continua interazione con il pubblico. La tre giorni, oltre ad approfondire il cambiamento che sta investendo la mobilità, aiuterà infatti i consumatori a conoscere meglio le nuove vetture sul mercato e fornirà risposte concrete ai quesiti sulla tecnologia e sull’ auto più indicata per le proprie esigenze, sul modo migliore per guidarla e sulle caratteristiche da valutare. Le risposte alle domande su questi e altri temi sollevati dal pubblico saranno fornite in diretta sui profili social. I tester di Motor1.com e InsideEVs, gli influencer tech, lifestyle e creator racconteranno sui social le più interessanti novità di mercato con un linguaggio semplice e una modalità interattiva che vedrà gli utenti protagonisti.