Mobility Journey 2025, laboratorio di mobilità del futuro, tra test drive e innovazione

Cultura, tecnologia e motori si sono incontrati tra i paesaggi barocchi della Sicilia sud-orientale per raccontare il futuro della mobilità aziendale. È questo lo spirito del Mobility Journey 2025, l’evento itinerante organizzato da LAB Sumo con la partecipazione di BT Lounge e Best Mobility, che ha riunito per due giorni fleet manager, travel manager e operatori del settore automotive.

L’edizione 2025, ottava della serie, ha scelto la Sicilia come cornice di un viaggio tra Mediterraneo e innovazione: da Catania fino a Modica e Scicli, i partecipanti hanno alternato workshop e incontri sul futuro della mobilità a test drive lungo le strade rese celebri dal “Commissario Montalbano”.

Anteprima nazionale per Genesis GV60. Dodici le vetture messe a disposizione dai marchi Hyundai, Mazda, Škoda e Volkswagen, con una chicca d’eccezione: l’anteprima italiana della Genesis GV60, il SUV elettrico che segna il debutto ufficiale del brand premium coreano in Italia, previsto per l’inizio del 2026.

La GV60 si distingue per il design raffinato e per la filosofia “Son-Nim”, che in coreano significa “ospite di riguardo” e sintetizza l’attenzione al comfort e ai dettagli che caratterizza la casa di lusso del gruppo Hyundai.

Da Montalbano alle auto connesse. Il primo giorno si è chiuso con un talk dal titolo evocativo: “Dalla Tipo di Montalbano alle auto del nuovo millennio”. Un confronto tra case automobilistiche, esperti di telematica e innovatori digitali per discutere di infotainment, intelligenza artificiale, veicoli connessi e nuove forme di mobilità a tempo.

Temi centrali dell’edizione sono stati la connessione tra Fleet e Travel management, la transizione energetica e l’uso sempre più strategico dei dati telematici per rendere le flotte aziendali più efficienti, sicure e sostenibili.

“Il Mobility Journey è un’occasione unica per incontrare l’industria automotive e condividere esperienze concrete – ha sottolineato Federico Antonio Di Paola, presidente di Best Mobility –. In due giorni abbiamo testato nuovi modelli, scoperto soluzioni per la ricarica elettrica e riflettuto su come gestire al meglio la mobilità aziendale del futuro È stato un evento di formazione, di networking e di scoperta di un territorio, quello siciliano, ricco di fascino, arte, cultura e inclusività”.

Partnership e innovazione a servizio della sostenibilità. Fondamentale, anche quest’anno, il contributo dei partner tecnologici: Garage Flotte, Plus EV-Charge, Targa Telematics, ParkinGO e Rental Group, realtà impegnate nello sviluppo di infrastrutture digitali, servizi di ricarica e soluzioni per il fleet management.

Con la sua formula itinerante e immersiva, il Mobility Journey 2025 ha confermato il proprio ruolo di punto di riferimento per la community italiana dei professionisti della mobilità, dimostrando come il viaggio possa diventare un vero laboratorio di innovazione sostenibile.