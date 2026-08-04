Monterey Car Week 2026, i grandi eventi espositivi aprono il 12 agosto con Motorlux

Si svolgerà nella esclusiva cornice del Monterey Jet Center l'edizione 2026 di Motorlux l'evento mondano organizzato da Hagerty che funge da apertura ufficiale e inaugurazione della celebre Monterey Car Week in California. L'evento fonde auto da sogno, jet privati, alta cucina e collezionismo d'élite. L'appuntamento è per la sera di mercoledì 12 agosto presso l'aeroporto di voli privati di Monterey dove le piste d'atterraggio e gli hangar si trasformeranno in un palcoscenico di puro lusso. Motorlux, spiegano gli organizzatori, raccoglie l'eredità storica del celebre McCall's Motorworks Revival, ridisegnandone il format per creare un'esperienza immersiva a 360 gradi. Si tratta di una serata unisce esclusiva che unisce il mondo dei motori a quello dell'aviazione privata e dell'enogastronomia d'alto livello, visto che negli stand saranno ospitati chef stellati Michelin, cantine vinicole pluripremiate e distillerie artigianali.

Motorlux è rigorosamente a invito ma permette anche l'accesso tramite l'acquisto di biglietti esclusivi - già tutti esauriti - per un massimo di 4.000 partecipanti. Il pubblico è composto da grandi collezionisti internazionali di auto d'epoca e di hypercar. membri selezionati dell'Hagerty Drivers Club che beneficiano di accessi privilegiati, piloti, designer automobilistici di fama mondiale ed esperti del settore dell'aviazione di lusso. Al Jet Center saranno espostei 275 vetture 'da sogno' spazia dai veicoli storici pre-guerra fino ai prototipi tecnologici più moderni. Ci saranno quest'anno Bugatti (dalla classica Type 35 alla moderna Chiron), Koenigsegg, Ferrari e Lamborghini. Ma anche esposizioni monografiche come quella dedicata a Bruno Sacco e alle Mercedes-Benz nate dal suo genio. A fare da cornice alle supercar decine di velivoli storici e moderni jet privati (come la flotta di business jet Vista), posizionati direttamente sul tarmac di fianco alle automobili.

L'evento ospiterà anche l'anteprima e la prima giornata dell'asta dello specialista Broad Arrow. Nel lungo elenco, oltre al tradizionale stuolo di Ferrari, spiccano una delle 47 Fiat 131 Abarth Rally Works Gruppo 4 prodotte, quella appartenuta alla celebre superstar Michèle Mouton. E soprattutto la Maserati A6GCS Fiandri & Malagoli esemplare numero 25 delle 52 costruite a Modena e affidata nel 1954 al pilota ufficiale Luigi Musso. La stima oscilla tra 2,4 e 2,9 milioni di dollari.