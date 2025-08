Monterey Car Week, dall'8 al 17 agosto la festa dei motori. Gran finale con il celebre Pebble Beach Concours d'Elegance

Si aprirà venerdì 8 agosto, per concludersi con il celebre Pebble Beach Concours d'Elegance domenica 17, la Monterey Car Week. E' la festa californiana dei motori cresciuta ogni anno di livello e sempre più densa di avvenimenti che offrono un mix unico di storia, design e innovazione nel mondo automobilistico. L'evento prende il nome dalla omonima località della costa californiana, a poco più di 200 km a sud di San Francisco. E abbraccia (quest'anno per 10 giorni) un lungo elenco di eventi che celebrano - ogni anno dal 1950 - la passione e l'eccellenza nell'ambito delle auto d'epoca, delle supercar da collezioni e degli sport motoristici, anche in questo caso con attenzione al passato. Lo dimostrano nel programma del Pebble Beach Concours d'Elegance la presenza di una importante sezione dedicata ai 75 anni della Formula 1, o ancora Il denso calendario di corse d'epoca alla Rolex Monterey Motorsports Reunion che si svolgerà sulla celebre pista di Laguna Seca, a poche miglia da Monterey.

Settantacinque anni dopo la prima edizione di questa kermesse dei motori e della velocità (nacque con il primo Concours d'Elegance organizzato dallo Sports Car Club d'America il 3 novembre 1950 all'Hotel Del Monte) la Monterey Car Week non attrae solo appassionati di auto, collezionisti e professionisti del settore da tutto il mondo. E' infatti diventata sempre di più la passerella per le Case costruttrici, per gli specialisti nel settore delle hypercar e dei modelli sportivi e - da qualche anno - anche per chi realizza restomod. Aziende che utilizzano la giornata del The Quail, A Motorsports Gathering (una festa del lusso e delle prestazioni nata 20 anni fa sui prati del Quail Lodge & Golf Club) per svelare una quantità di 'gioielli' per appassionati e collezionisti. Altro appuntamento da non perdere, nell'ambito delle numerose aste organizzate nei 10 giorni della Monterey Car Week, la celebre RM Sotheby's auction in programma il 15 e il 16 agosto. Probabilmente l'evento di punta nel mondo del collezionismo automobilistico, vedrà proporre la vendita di autovetture provenienti dalle più importanti collezioni al mondo e - anche per l'edizione 2025 - promette di stabilire innumerevoli record mondiali nei prezzi di assegnazione.