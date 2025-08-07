Monterey Car Week, esordio della Bugatti Brouillard, esclusiva one-off del programma Solitaire

Svelato il mistero di Solitaire e della one-off (dal costo stratosferico, probabilmente superiore a 10 milioni di dollari) che Bugatti aveva 'alimentato' nei giorni scorsi con pochi ma coinvolgenti indizi. L'auto in questione - realizzata per il collezionista olandese Michel Perridon - si chiama Brouillard ed è la prima creazione del nuovo programma che va oltre all'esistente Sur Mesure e si chiama dunque Bugatti Solitaire. Nessuno meglio di Perridon può spiegare il senso (e il valore) di questa operazione. «Ecco Brouillard - scrive nel suo profilo Instagram - un sogno personale diventato realtà. Come orgoglioso proprietario della Perridon Collection, ho sempre ammirato la profondità della tradizione Bugatti».

Ma parlando del nuovo gioiello uscito dall'atelier di Molsheim sottolinea che «con Brouillard ho avuto l'onore di collaborare con Bugatti a un'espressione davvero unica nell'ambito del loro nuovo programma di carrozzeria: Solitaire. Ispirata all'amato cavallino di Ettore Bugatti». «Brouillard è un omaggio unico a grazia, potenza e presenza. Valori che affondano le radici nella storia di Bugatti e nella mia passione per il design senza tempo. Al suo centro si trova lo straordinario motore W16 da 1.600 Cv di Bugatti, l'apice di due decenni di eccellenza ingegneristica. Questa è più di una semplice auto - conclude Perridon - Segna l'inizio di un nuovo capitolo».

Brouillard prende il nome dal fedele cavallo di Bugatti che poteva aprire la porta della sua stalla attraverso uno speciale meccanismo progettato da Ettore stesso. Maestoso purosangue dal manto bianco, spiega la nota di Bugatti, e punteggiato dalle tenui sfumature della foschia mattutina - ecco l'origine del nome - Brouillard non era un cavallo qualunque; era l'incarnazione di tutto ciò che Ettore ammirava: velocità, bellezza e grazia ineguagliabile. Per l'incarnazione moderna di questo approccio, Brouillard è costruita sull'ultima evoluzione della piattaforma in telaio in fibra di carbonio e alluminio con motore quadriturbo W16 nella versione da 1.600 Cv.

Le proporzioni e le linee di Brouillard segue principi affini all'arte classica, dove la relazione tra gli elementi crea un fascino visivo immediato. Il volume inferiore del veicolo (che vale un terzo del totale) è reso in toni scuri che si collegano visivamente all'ombra dell'auto. I due terzi superiori creano invece la percezione di una silhouette più leggera e dinamica, che appare sia più bassa che più lunga, mentre le ruote appaiono proporzionalmente più grandi. La filosofia aerodinamica integra perfettamente gli elementi funzionali nella carrozzeria scolpita. L'ala fissa a coda d'anatra garantisce equilibrio aerodinamico e valorizza l'elegante silhouette di Brouillard. Il diffusore posteriore massimizza la superficie funzionale grazie a un innovativo sistema di scarico, che rappresenta il culmine dello sviluppo della piattaforma W16.

L'artigianalità degli interni propria di Bugatti raggiunge nuove vette con la Brouillard, caratterizzata da una straordinaria combinazione di materiali che celebrano sia la tradizione che l'innovazione. Spiccano i motivi ricamati a forma di cavallo sui pannelli delle portiere e negli schienali dei sedili. I sedili stessi sono personalizzati e sagomati secondo le preferenze del proprietario, rifiniti con un esclusivo motivo a patch in pelle. La leva del cambio è lavorata da un unico blocco di alluminio e presenta un inserto in vetro contenente una scultura in miniatura realizzata a mano del cavallo preferito di Ettore e omonimo di questa vettura.

La Brouillard è sotto ogni aspetto un'opera di haute couture automobilistica, intrisa dell'infinita creatività di tutti gli artigiani del design, dell'ingegneria e dei materiali Bugatti. La Bugatti Brouillard sarà presentata ufficialmente durante la Monterey Car Week come primo progetto del nuovo Programma Solitaire. E' previsto che ogni anno Solitaire realizzi un massimo di due capolavori - tutti su telai e propulsori esistenti - garantendo che ognuno riceva la completa attenzione e la maestria artigianale che richiede.