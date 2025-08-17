Monterey Car Week, LFG Meyers Manx Tuthill dune buggy diventa off-road di lusso

Si è visto anche un dune buggy (il celebre veicolo da spiaggia protagonista di Altrimenti di Arrabbiamo) esposto tra le supercar più esclusive al prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering durante la Monterey Car Week. Per non sfigurare questo veicolo - definito dal costruttore come primo vero off-road di lusso - ha mescolato la storia e le qualità dei modelli Meyers Manx (la marca che ha creato l'originale dune buggy in fibra di vetro) con l'esperienza di Tuthill, azienda britannica che da 50 anni è protagonista nei rally e nelle gare estreme. Quello che è stato chiamato LFG e si è visto al Golf Club The Quali non è dunque un 'buggy' qualsiasi ma è un'auto fuoristrada ad alte prestazioni (prodotta in serie limitata di 100 esemplari) e che è destinata a ridefinire lo spirito della guida avventurosa.

Ogni acquirente della LFG - e questa è la vera novità - avrà accesso esclusivo a sei anni di gare off-road e altre avventure di guida meticolosamente pianificate in tutto il mondo. E che inizierà nel 2027 con l'inaugurale LFG Baja Tour come celebrazione del 50mo anniversario della storica vittoria di Meyers Manx nella prima Mexican 1000 (ora Baja 1000). Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio e una struttura ROPS (Roll Over Protection Structure) il dune buggy LFG propone una gamma di motori ad alte prestazioni, tra cui una variante 4 valvole per cilindro derivata dalla celebre serie K di Tuthill e un 6 cilindri flat di origine Porsche.

Tutti sono abbinati a un cambio sequenziale a sei marce e alla trazione integrale con tre differenziali a slittamento limitato (anteriore, centrale e posteriore). Per l'off-road più severo sono stati scelti doppi ammortizzatori regolabili a cinque vie con finecorsa idraulici e pneumatici BF Goodrich All-Terrain. All'interno, un abitacolo climatizzato su misura offre confort sui lunghi tragitti, mentre lo scarico in Inconel, il GPS integrato e il serbatoio di carburante a lunga autonomia preparano il veicolo per viaggi ben oltre i sentieri battuti. In pochi istanti, l'abitacolo chiuso può trasformare LFG in un buggy a cielo aperto, consentendo a guidatore e passeggeri di godersi appieno gli elementi.