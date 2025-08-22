Monterey Motorsports Festival chiude la Car Week 2025. Il premio Best in Show alla Hypercar Peralta S

L'edizione 2025 del Monterey Motorsports Festival, evento del sabato sera della Monterey Car Week, ha congedato i partecipanti dando appuntamento al prossimo anno, ma non prima di assegnare il premio Best in Show alla Hypercar Peralta S, al debutto negli Stati Uniti d'America. Sono stati numerosi gli highlights dell'evento, a partire dal Donut Island, con le auto supersportive tra cui la Ferrari twin-turbo di Daily Driven Exotics e la Ferrari 599 GTB di Federico Sceriffo, campione della Formula Drift Pro. La sessione di autografi ha riscosso grande successo grazie alla partecipazione di numerosi driver di spicco, tra cui il pilota di drift neozelandese e atleta Red Bull Mad Mike, di James Kirkham di Race Service, dell'ex collaudatore Lamborghini Valentino Balboni e del pilota Nascar Jesse Iwuji.

Ad animare la serata, non sono mancati concerti e, ovviamente, le protagoniste: le auto, dalle classiche europee alle ultime hypercar, dalle lowrider alle muscle car e tutto ciò che sta in mezzo. Una varietà che ha attirato un pubblico di migliaia di persone, dai proprietari e collezionisti di supercar agli appassionati e alle famiglie. Infine, da sottolineare l'assegnazione del premio Best in Show assegnato alla Hypercar Peralta S, di Carlos Peralta, creata da Fabrizio Giugiaro su ispirazione della concept Maserati Boomerang del 1972 progettata da Giorgetto Giugiaro. Basata sul telaio della Maserati MC20, Peralta S condivide lo stesso layout a motore centrale e trazione posteriore, nonché il motore V6 biturbo da 3,0 litri e 621 CV. La sua carrozzeria a forma di cuneo è stata realizzata a mano in alluminio lucido e presenta un tetto apribile che si inclina in avanti per consentire l'accesso.